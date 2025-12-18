Este viernes deciden si Nicolás Petro irá a prisión por corrupción en el Atlántico

Este jueves continuó la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por un proceso por presunta corrupción en contratación en el Atlántico, departamento del que fue diputado entre 2020 y 2023. La Fiscalía le imputó al político —hijo mayor del presidente Gustavo Petro— seis delitos y pide que le impongan medida de aseguramiento, es decir, que sea privado de la libertad en domicilio o en prisión. Le puede interesar: Procuraduría se opone a enviar a la cárcel a Nicolás Petro, ¿por qué? La audiencia terminó después de la intervención de su abogado defensor, Alejandro Carranza. El juez de control de garantías suspendió la audiencia para evaluar su decisión y darla a conocer este viernes 19 de diciembre a las 2 de la tarde.

Alejandro Carranza. Foto: redes sociales

Por este caso, que investiga la presunta participación irregular en la contratación de ese departamento, a Petro Burgos se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

La Fiscalía le pide a un juez de Barranquilla que imponga medida de aseguramiento al exdiputado, a lo que su defensa y el representante de la Procuraduría se oponen por considerar que no es un peligro para la sociedad ni que pueda obstruir la justicia si queda en libertad.

Vale recordar que por este proceso se investiga si Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, usaron contratos de la Gobernación del Atlántico —por valor de $111 millones que iban dirigidos a proyectos de atención de adultos mayores por medio de la Fundación Consciencia Social con acuerdos posiblemente amañados— para favorecerse a ellos, a amigos y a familiares cuando era diputado. Puede leer: Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicita cárcel y denuncia presunto acceso irregular a información durante el proceso

Este caso es distinto al que se lleva en contra del político por el presunto uso irregular de recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Durante la jornada, el abogado del exdiputado le solicitó al juez que no lo prive de la libertad al considerar que no ha intentado evadir la justicia, sino enfrentar los procesos que siguen en su contra. “Prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación”, afirmó. A esto también agregó que “ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices”.

En su intervención, el abogado Carranza expuso que en la declaración que dio Vásquez sobre el caso “no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”. El defensor mencionó varias veces a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila debido a que reveló información presuntamente reservada del proceso judicial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos se le imputan a Nicolás Petro? Peculado, tráfico de influencias, interés indebido en contratos, falsedad en documentos públicos y privados y falso testimonio. ¿Qué medida de aseguramiento pide la Fiscalía? Solicita que Nicolás Petro sea privado de la libertad, ya sea en prisión o en su domicilio. ¿Cuándo se conocerá la decisión sobre su libertad? El juez dará a conocer la decisión el viernes 19 de diciembre a las 2 p.m.