Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay: “Herí a gente buena”

Cinco meses después de que un video captado durante un concierto de Coldplay se volviera viral y cambiara su vida por completo, Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos, decidió romper el silencio. En una entrevista concedida a The New York Times, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva de una imagen en la que aparecía en una pantalla gigante abrazada a su jefe, entonces director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer. En contexto:¿La cámara de los infieles? Este es Andy Byron, el CEO que fue descubierto en un concierto con su empleada El episodio ocurrió el 16 de julio de 2025, durante un concierto en el Gillette Stadium, en las afueras de Boston. El video, publicado en TikTok, superó los 100 millones de visualizaciones en pocos días, desatando una ola de comentarios, burlas y ataques que, según Cabot, derivaron en acoso, amenazas de muerte y una exposición pública que aún no logra dejar atrás. En su primer testimonio desde el incidente, Cabot explicó que decidió guardar silencio inicialmente para proteger a sus dos hijos adolescentes, a su entorno familiar y a la empresa para la que trabajaba. “Dios mío, herí a personas. Herí a buenas personas”, recordó haber pensado en ese momento, según relató al diario.

Con el paso de los meses, el peso del señalamiento público se intensificó. Cabot fue objeto de insultos, sufrió doxxing y aseguró que durante semanas llegó a recibir entre 500 y 600 llamadas diarias. Sobre las amenazas de muerte, precisó que “no fueron 900, como se publicó en People”, sino entre “50 o 60”. De acuerdo con The New York Times, la ejecutiva insistió en que no mantenía una relación sexual con su jefe, Andy Byron, y que aquella noche fue la primera y única vez que se besaron. “Tomé una mala decisión, bebí un par de High Noons, bailé y me comporté de manera inapropiada con mi jefe. Y eso no es poca cosa. Asumí mi responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese fue el precio que decidí pagar”, afirmó.