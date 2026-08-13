Agencia libre en Sudamérica: los mejores futbolistas sin equipo en el continente

Goleadores, capitanes y estandartes de una generación de estrellas sudamericanas que marcaron una época en Europa buscan equipo para -tal vez- despedirse del fútbol.
Están a la caza de una probable última oportunidad en este mercado de transferencias... o quizás dejan pasar el tiempo antes de anunciar su retiro.
La incertidumbre no es exclusiva de ellos. Cracks con contrato, como Lionel Messi y Neymar, han dejado abiertos sus futuros.
“Ahora tengo bastantes dudas”, escribió el miércoles Lionel Messi, de 39 años, días después del fallecimiento de su padre, Jorge.
La Pulga, con obligaciones con Inter Miami hasta 2028, disputó en Norteamérica su sexto y último Mundial, en el que por tercera vez llevó a Argentina hasta la final.
Neymar, por su parte, está vinculado hasta diciembre al Santos y a la espera de ese plazo para definir su futuro luego de renunciar a la Selecão y de luchar contra la irregularidad y las lesiones.
“Realmente no sé qué voy a hacer”, dijo recientemente el atacante brasileño, de 34 años. “Voy a pensar si sigo en Santos, si me marcho, si dejo de jugar...”.