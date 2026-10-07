El mundo del fútbol despide a Lionel Messi de la selección Argentina: los mensajes de Ronaldinho, Neymar, Vidal y más figuras

La pelota lloró en el Monumental de Núñez el pasado martes 6 de octubre cuando Lionel Messi dio su última presentación con la camiseta de la selección argentina. El astro del balompié que enamoró a propios y extraños, siendo conocido hasta en el último rincón del planeta, vivió, como él mismo lo dijo, “el día más triste de mi carrera”. No solo Messi, Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y muchos millones de personas en el planeta despidieron con tristeza una de las etapas más bonitas que pudo tener este deporte. Messi recibió mensajes de todas partes. Amigos, compañeros de equipo, rivales, clubes y demás. El planeta fútbol se rindió ante el rosarino que durante más de 2 décadas se ganó el corazón de todo aquel que lo veía jugar, incluso si era un contrario. Desde los jugadores que hicieron historia con él en el F.C. Barcelona y selección nacional, hasta rivales eternos como los chilenos de las finales de Copa América, hicieron público su cariño por “La Pulga” y escribieron o dijeron emotivas palabras.

Los mensajes de la histórica Scaloneta

La “Scaloneta”, ese equipo que, comandado por Lionel Messi y bajo la batuta de un joven e inexperto Lionel Scaloni, logró ganar todo lo que se atravesó en su camino. Dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalissima, además de un segundo puesto en el Mundial de 2026, son los logros de una generación dorada argentina que le devolvió la alegría al pueblo gaucho tras 28 años de sequía con el título continental de 2021 en el Maracaná ante Brasil. Estos son los mejores mensajes de los soldados de Messi y Scaloni: Ángel “Fideo” Di María: “Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol. Hoy cerras esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar. Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero. Y si tuve ese privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste. Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS”.

Julián Álvarez: “Que privilegio compartir cancha y tantos momentos con vos. Primero te admiré como un nene, como millones de argentinos que crecimos soñando con ser futbolistas gracias a vos. Despues tuve la suerte de conocerte, ser tu compañero y vivir cosas que nunca voy a olvidar. Gracias por todo lo que nos diste, por representar a nuestro país de la manera que lo hiciste y por dejarnos un legado que va mucho más allá del fútbol. Te vamos a extrañar mucho con la celeste y blanca. Para mí vas a ser siempre el más grande. MUCHAS GRACIAS LEO”.

Dibu Martínez: “A veces lo dificil del futbol es decir adios @nicolasotamendi30 @leomessi. Los partidos que me toco estar atras de ustedes los defendi con corazon y con todo lo que pude Los amo sean felices”. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, también se sumó con una extensa carta que compartió en Instagram.

Las palabras de la MSN y Dinho

Messi no se entiende sin el Barcelona y el Barsa no se explica sin Messi. Lionel Andrés es el mayor ídolo en la historia del cuadro blaugrana, siendo el jugador más ganador de la historia del club con 35 títulos, además de ser el máximo goleador con 672 tantos y quien más asistencias brindó al club catalán con 269. Todo esto, acompañado de magníficos jugadores. Su maestro, Ronaldinho, se manifestó. Neymar y Luis Suárez, con quienes formó el mítico tridente de la MSN, también lo hicieron. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ronaldinho: “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.

Neymar: “Quien ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No solo Argentina te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado. GRACIAS, Leo Messi”.

Luis Suárez: “Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección. Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande. Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir. Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo. Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. TE QUIERO MUCHO!”

Sus clubes y rivales también hablaron

El fenómeno Messi trasciende incluso los sesgos que en ocasiones genera el fútbol para quien lo vive de forma apasionada. Lionel tuvo grandes enfrentamientos, desde lo individual, siempre estuvo mano a mano con Cristiano Ronaldo durante casi 20 años, regalándole al mundo la mejor rivalidad que el balompié jamás vio. Por otro lado, en clubes generaba un gran recelo con el Real Madrid, y en la selección, además de los clásicos roces con Brasil e Inglaterra, se creó una disputa constante con Chile, selección contra la cual perdió 2 finales de Copa América. Justamente, 2 referentes de aquel equipo astral como Arturo Vidal y Gary Medel también lo halagaron por su carrera. Vidal jugó con él en Barcelona dos temporadas. Arturo Vidal: “El mejor de la historia, extraterrestre. Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo. Te deseo lo mejor siempre”.

Gary Medel: “Hola, Lío, ¿cómo estás? Te habla Gary Medel. Te mando un abrazo muy grande desde Chile y nada, felicitarte por tu hermosa carrera y desearte todo lo mejor en tu despedida con la selección. Fue un privilegio haberte enfrentado en tantas ocasiones”. Por otro lado, el club donde es leyenda, Fútbol Club Barcelona, escribió: “Desde aquel oro en Beijing 2008, una carrera inolvidable haciendo historia con la Albiceleste.¡Enhorabuena, Leo, por seguir haciendo grande la camiseta de Argentina!”.

El Inter de Miami y varios clubes del fútbol argentino también le dejaron un mensaje especial para su capitán.

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