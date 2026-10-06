¿Por qué el uso excesivo del celular en jóvenes podría causar la pérdida de hasta 2,8 millones de años de vida saludable?

Para entender qué es beneficioso o perjudicial para la salud ya no solo se debe hablar del lugar en el que vivimos, el trabajo que hacemos cada día o cómo es el contacto que tenemos con la naturaleza. Los celulares ahora hacen parte de esa conversación. Así lo plantea la nueva serie de estudios publicada por The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo.
Esta colección, que tiene como tema central “los determinantes digitales de la salud”, está compuesta por tres investigaciones de un grupo de científicos internacional que encontró varias asociaciones del uso de dispositivos móviles por adolescentes y jóvenes y distintas enfermedades como depresión, ansiedad y obesidad.
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Para esto, los autores recopilaron datos de 121 revisiones sistemáticas —investigaciones que reúnen toda la evidencia científica disponible sobre una pregunta—, 2.790 estudios primarios y de aproximadamente 9 millones de jóvenes de 0 a 24 años. De ese conjunto de información, una de las estimaciones más relevantes está relacionada con la depresión.
El estudio estima que pasar más de dos horas al día frente a pantallas con fines recreativos —como hacer scroll durante 120 minutos— podría estar relacionado con el 20% de los casos de depresión en personas menores de 25 años en todo el mundo.
Al comparar estos datos con las cifras del estudio Global Burden of Disease 2023, que cada año mide la pérdida de salud en todo el mundo, los investigadores calculan que este exceso podría representar una pérdida cada año de 2,8 millones de años de vida afectados por este trastorno mental.