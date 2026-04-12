¿Quién es Michael Olise, el “socio ideal” que potencia a Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Ayudar, hacer la vida más fácil para los demás, ser parte fundamental del engranaje de la máquina... bueno, si se llevan estos términos al ámbito futbolístico, no hay nada que se le asemeje más que una asistencia, y en ese rubro hoy por hoy, el mejor es Michael Olise.
El francés es un pilar fundamental en la estructura de Vincent Kompany en su club y de Didier Deschamps en su selección. Nuestro compatriota Luis Díaz se ha visto beneficiado en muchas ocasiones por el ingenio de Olise; pero para llegar a este nivel tuvo que atravesar un largo camino. Conozca su historia, presente y por qué en Alemania lo consideran el nuevo Arjen Robben.