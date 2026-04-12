¿Quién es Michael Olise, el “socio ideal” que potencia a Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Ayudar, hacer la vida más fácil para los demás, ser parte fundamental del engranaje de la máquina... bueno, si se llevan estos términos al ámbito futbolístico, no hay nada que se le asemeje más que una asistencia, y en ese rubro hoy por hoy, el mejor es Michael Olise. El francés es un pilar fundamental en la estructura de Vincent Kompany en su club y de Didier Deschamps en su selección. Nuestro compatriota Luis Díaz se ha visto beneficiado en muchas ocasiones por el ingenio de Olise; pero para llegar a este nivel tuvo que atravesar un largo camino. Conozca su historia, presente y por qué en Alemania lo consideran el nuevo Arjen Robben.

De migrante a la Liga Premier

Michael Olise nació el 12 de diciembre de 2001 en el barrio Hammersmith de Londres, un sector conocido por la cantidad de migrantes que allí habitan. Su padre, Vince, es originario de Nigeria y su madre tiene doble nacionalidad, francesa y argelina; por lo que Michael, al nacer en Inglaterra, tiene cuatro nacionalidades. En su infancia fue introvertido, pero se expresaba con el balón en una cancha de fútbol. De la mano de su padre, Vince, llegó a su primer club con siete años; ese equipo era el Hayes FC, escuadra del barrio que lleva su mismo nombre. Allí duró dos años y, a los nueve, se probaría en los dos clubes del norte de Londres: Arsenal y Tottenham; sin embargo, se decantaría por el Chelsea FC, donde jugó hasta los 14 años.

Llegar al plantel profesional de un equipo grande como el Chelsea era un sueño para el joven Michael; sin embargo, por consejo de su padre, Olise abandonó la academia blue por lo complicado que era debutar como profesional en el club, y arribó al Reading FC. En el Reading continuó con su proceso de formación, debutando como futbolista profesional el 12 de marzo de 2019 en un partido ante el Leeds United por el Championship (segunda división inglesa). El novato Olise sorprendió a todos por su habilidad, pero no tanto a su entrenador, Mark Bowen, quien le inculcó el trabajo defensivo; hoy destaca por su compromiso. En 2021 fue elegido el mejor jugador joven del Championship con siete goles y diez asistencias. Ese mismo año fichó por el Crystal Palace por 9,5 millones. Volvía a instalarse en Londres, esta vez con el sueño cumplido de llegar a la Premier League.

El tridente, Francia y Bayern

Debutó con el Palace ante el Tottenham en el primer partido de la temporada 2021-22. El director técnico Patrick Vieira influyó en su forma de jugar y en la decisión final de representar al seleccionado galo. Olise, en su etapa en el Crystal Palace, formó uno de los mejores tridentes de la Premier League en un equipo que no hace parte del Big Six. Wilfried Zaha, Eberechi Eze y Michael Olise se convirtieron en el terror de los demás equipos del fútbol inglés; a ellos se sumó el delantero francés Jean-Philippe Mateta. En julio de 2024, Michael Olise se convirtió en nuevo jugador del Bayern Múnich por 53 millones de euros. Antes de llegar a Baviera, formó parte de la delegación francesa para los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Los franceses se hicieron con la medalla de plata tras perder la final con España. El 6 de septiembre de 2024, Olise debutó con la selección absoluta de Les Bleus y se convirtió en pieza clave del equipo.

¿El sucesor de Arjen Robben?

Durante más de diez años, los aficionados del Bayern Múnich y del fútbol en general sabían que los extremos del equipo bávaro tenían nombres propios: Franck Ribéry y Arjen Robben. Este último era el zurdo habilidoso y veloz que jugaba por banda derecha, que enganchaba hacia adentro y ponía la pelota en el ángulo, algo que Olise también ejecuta a la perfección.

Olise debutó con el Bayern en un partido de Copa de Alemania contra el SSV Ulm y, tan solo 15 minutos después, ya había brindado su primera asistencia. El francés sorprendió en su primera temporada con los bávaros, aportando 20 goles y 20 asistencias en 53 partidos, números envidiables para cualquier jugador.

¿Luis Díaz es el nuevo Rivery?

En la temporada pasada, el equipo bávaro logró ganar la Bundesliga; sin embargo, su gran obsesión año tras año es la Liga de Campeones. En busca de lograr este objetivo, reforzaron su banda izquierda con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, quien llegó por 70 millones de euros. Entre Lucho y Olise, esta temporada suman 75 aportaciones de gol entre goles y asistencias. Junto a Harry Kane han formado un tridente ofensivo histórico, al que se suma el aporte de jugadores como Serge Gnabry, Lennart Karl o Jamal Musiala. Este año, el Bayern firmó su temporada más goleadora en Bundesliga con 105 goles al momento de la escritura de este artículo.

Olise es el rey de las asistencias en Europa esta temporada con 27 en todas las competiciones. Tiene 20 en Bundesliga, a siete del récord que ostenta Lionel Messi, quien en 2019 dio 27 en la Liga de España y posee el mayor registro en una de las cinco grandes ligas europeas. El francés quiere ganarlo todo esta temporada con el Bayern Múnich y lograr bordar la tercera estrella de campeón del mundo en el escudo de la selección francesa, donde forma una dupla letal con Kylian Mbappé.

¿Qué le ha aportado Vicent Kompany?

El entrenador belga propone un sistema anárquico, salido del molde y distinto al orden que se ve en la mayoría de equipos de la élite del fútbol europeo. Si bien sin la pelota los jugadores del Bayern tienen una posición fija en el campo, es cuando tienen posesión del esférico cuando comienza el descontrol que desarma a sus rivales. Olise se destaca tácticamente en los correctos retrocesos y la ayuda a su lateral. Pero cuando el francés tiene el balón en los pies, juega a placer y es allí donde hace lo mejor que sabe hacer: asistir.