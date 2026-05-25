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Antioquia aporta el 23 % de los convocados a la Selección Colombia: ¿De dónde son los elegidos por Néstor Lorenzo?

En un combinado nacional que está compuesto por jugadores de todos los rincones, Antioquia consolida su protagonismo en los elencos que han representado al país en los mundiales. Conozca los detalles de los 26 elegidos.

  • Richard Ríos encabeza la lista de antioqueños que estarán vistiendo la amarilla en el Mundial Norteamérica 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Richard Ríos encabeza la lista de antioqueños que estarán vistiendo la amarilla en el Mundial Norteamérica 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 39 minutos
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El seleccionador Néstor Lorenzo acabó con el misterio y en una rueda de prensa desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la lista de los 26 elegidos para disputar el Mundial Norteamérica 2026. En un grupo con futbolistas de todos los rincones del país, el departamento de Antioquia tiene un aporte importante.

De los convocados para representar a Colombia, 6 jugadores nacieron en Antioquia, siendo la región que más futbolistas tiene en el grupo. Los paisas del elenco nacional son David Ospina, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Kevin Castaño.

Lea también: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

Este grupo de antioqueños aporta experiencia con la veteranía de Ospina, Quintero y Arias, que disputarán su tercer mundial, además del refresco y la ilusión de una nueva generación representada en los debutantes en una copa del mundo, como lo son Ríos, Muñoz y Castaño.

El segundo departamento que más tendrá representación en el combinado nacional es el Valle del Cauca, que le aporta el equilibrio, la velocidad y la imponencia física de Jhon Lucumí, Juan Camilo Portilla, Jefferson Lerma y Johan Mojica.

Cuatro son los jugadores aporta el departamento del Chocó. De esta zona del país fueron llamados dos atacantes como Carlos Gómez y Jhon Córdoba, el lateral Déiver Machado y el extremo polifuncional Jhon Arias.

Los departamentos de La Guajira y Cauca tendrán dos representantes en el combinado que buscará mejorar la participación realizada en Brasil 2014. El territorio caucano se verá reflejado en el liderazgo que en la parte defensiva tienen Yerry Mina y Dávinson Sánchez, mientras que la punta norte de Colombia agrega a la lista al portero Álvaro Montero y a una de las máximas figuras, Luis Díaz.

La representación colombiana se completa con la colaboración de 8 departamentos que verán a un nacido de esas regiones vistiendo la amarilla. Estos son Norte de Santander (James Rodríguez), Risaralda (Cucho Hernández), Quindío (Gustavo Puerta), Cesar (Willer Ditta), Bogotá (Camilo Vargas), Bolívar (Jorge Carrascal), Nariño (Jaminton Campaz) y Magdalena (Luis Suárez).

En total, 13 de 32 departamentos aportan al menos un jugador a una selección que buscará hacer historia en el primer mundial con 48 selecciones y en donde deberá inicialmente superar en su grupo a República Democrática del Congo, Uzbekistán y, quizás una de las favoritas, Portugal.

Siga leyendo: Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

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