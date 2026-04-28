Éder Militao y Luca Zidane sufren lesiones delicadas y se perderían el Mundial de 2026

El defensa del Real Madrid Éder Militao fue operado este martes de su lesión en la pierna izquierda, por lo que todo apunta a que se perderá el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México con Brasil.

Militao “ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el Real Madrid en un comunicado.

El equipo merengue no precisa el tiempo de baja, pero, según la prensa local, el jugador estará unos cinco meses de baja por lo que se pierde el resto de la temporada y el Mundial.

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Operado en Finlandia, el jugador merengue “comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación”, precisó el Real Madrid.

El brasileño ha tenido que pasar por el quirófano tras comprobarse que la lesión muscular que sufrió en la victoria liguera contra el Alavés la semana pasada era más grave de lo pensado inicialmente.

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La intervención busca reducir las posibilidades de recaída para un jugador que ya había sufrido una primera lesión muscular en noviembre, por la que se perdió dos partidos, y otra en diciembre.

En esta última, que habría vuelto a reproducirse, sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que le afectó a un tendón, y por la que estuvo en el dique seco cuatro meses.