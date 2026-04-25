¿Qué fue de la vida de los futbolistas que anotaron goles para Colombia en los Mundiales?

El primer grito llegó desde el punto blanco. Era 1962 y Colombia apenas comenzaba a escribir su historia en los Mundiales. Frente a Uruguay, en medio de la incertidumbre y la novedad, Francisco Cobo Zuluaga tomó la pelota y convirtió el primer gol de la Selección en una Copa del Mundo. La Tricolor perdió 2-1, pero ese resultado quedó en segundo plano: “El Cobo” había inaugurado algo mucho más grande que un marcador.
Aquel hombre que abrió el camino moriría el 8 de noviembre de 1993, después de una carrera en la que dejó huella en Millonarios y también vistió las camisetas de Nacional y Santa Fe. Su vida en el fútbol no terminó en la cancha: fue asistente técnico en Huracán de Argentina y en Millonarios, y entrenador principal del club embajador, de la Selección Colombia y de Atlético Nacional. Pero Chile 62 no fue obra de un solo nombre. Fue, más bien, una irrupción colectiva.
En ese mismo Mundial apareció Germán Aceros, el “Cuca”, un apodo heredado de las galletas que vendía junto a su padre en Bucaramanga cuando era niño. Fue él quien marcó el primer gol ante la Unión Soviética, venciendo nada menos que al legendario arquero conocido como la “Araña Negra”, en un partido que terminaría siendo histórico: 4-4.
Aceros recorrió el país como futbolista —Bucaramanga, Cali, Medellín, Millonarios, Pereira, Real Cartagena— y luego como técnico —Bucaramanga, Tolima, Cúcuta, Independiente Medellín, Minerven, Táchira y Guayana en Venezuela—. En sus últimos años se dedicó a formar jóvenes y a enseñar en el Sena en Santander. Murió el 29 de octubre de 2018, a los 80 años.