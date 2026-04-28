x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Luis Enrique tiene un plan para detener a Luis Díaz en las semis de Champions, ¿le funcionará?

Pese a que Luis Díaz ya castigó al París Saint-Germain con un doblete en la fase previa, el técnico asturiano confirmó que no modificará su esquema ultraofensivo para frenar al colombiano.

  • Aunque el estratega español reconoció la peligrosidad del extremo guajiro y el nivel de los dirigidos por Vincent Kompany, se negó a diseñar un sistema de vigilancia especial. FOTO: Getty y Bayern Múnich
    Aunque el estratega español reconoció la peligrosidad del extremo guajiro y el nivel de los dirigidos por Vincent Kompany, se negó a diseñar un sistema de vigilancia especial. FOTO: Getty y Bayern Múnich
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

París Saint-Germain y Bayern Múnich reeditan este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes un duelo con sabor a revancha, en la ida de las semifinales del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo y un colombiano es protagonista.

Tras el antecedente en la Fase de Liga, donde un doblete de Luis Díaz sentenció el 2-1 a favor de los bávaros, ambos clubes se citan ahora en las semifinales de la Uefa Champions League 2025-2026 bajo el rótulo de máximos favoritos al trono europeo. Una final “anticipada” dicen.

El factor Luis Díaz en el esquema bávaro, ¿lograrán frenarlo?

Luis Enrique, técnico del conjunto francés, no escatimó en elogios hacia la nómina que lidera Vincent Kompany, situando al extremo colombiano como una de las piezas determinantes del engranaje alemán.

Le puede interesar: Estas serían las posibles nóminas de PSG y Bayern Múnich para el duelo de semifinales de Champions League

Sin embargo, el asturiano fue tajante al posicionar a su propio plantel: para él, el PSG es actualmente el mejor equipo del mundo. Al ser consultado por los nombres propios del rival, el entrenador español destacó la importancia del bloque por encima de las individualidades.

“Kimmich, Díaz, Kane, Laimer, Olise, Stanišić... todos. Si abordas estos partidos de forma individual, estás cometiendo un error. Tienen jugadores increíbles, pero el equipo es la clave. Ambos equipos son ejemplos claros de eso“, enfatizó durante la rueda de prensa previa al encuentro.

La gran interrogante del encuentro radica en cómo frenará el PSG el despliegue de Michael Olise y Luis Díaz, quienes han convertido los costados del Bayern en su mayor fortaleza ofensiva, complementando el registro goleador de Harry Kane.

Pese al riesgo que suponen, Luis Enrique confirmó que no sacrificará la proyección de sus laterales para contener a los atacantes sudamericano y francés. “¿Achraf y Nuno defenderán más al tener a Olise y Luis Díaz?”, fue la pregunta directa al estratega.

Su respuesta fue contundente: “¿Qué piensas tú? ¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo”.

El respeto por la estructura colectiva del Bayern fue un tema recurrente en la comparecencia del técnico del PSG. “Me encantan todos los jugadores del Bayern. Son, individualmente y colectivamente, muy buenos.

Como equipo ya han exhibido su nivel. Kompany es un entrenador de un gran nivel y lo mostró ya en Inglaterra“, puntualizó Luis Enrique sobre su homólogo en el banquillo visitante. El primer capítulo de esta semifinal se llevará a cabo este martes 28 de abril a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Con el Parque de los Príncipes como escenario, el duelo táctico entre la vocación ofensiva de los laterales parisinos y el desequilibrio de Luis Díaz definirá quién toma la ventaja rumbo a la gran final continental.

También le puede interesar: Sebastián Botero: técnico del DIM: “No busco ser el Guardiola colombiano, busco ayudar al equipo de mis amores”

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos