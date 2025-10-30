x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Ganó el amor: hincha de Junior le “pidió matrimonio” a sus dos novias en el Metropolitano

A pesar de la derrota 2-1 de Junior ante Santa Fe, un hincha ganó el partido del amor tras proponerle matrimonio a sus dos novias en las gradas del estadio Metropolitano de Barranquilla.

  • Durante el entretiempo del partido entre Junior y Santa Fe en Barranquilla, este hombre le pidió matrimonio a sus dos novias y le dijeron “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
    Durante el entretiempo del partido entre Junior y Santa Fe en Barranquilla, este hombre le pidió matrimonio a sus dos novias y le dijeron “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
  • El momento de la pedida de mano por parte del hombre a las dos mujeres en el estadio. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
    El momento de la pedida de mano por parte del hombre a las dos mujeres en el estadio. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
  • El hombre y sus dos comprometidas luego del “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
    El hombre y sus dos comprometidas luego del “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

30 de octubre de 2025
bookmark

Las gradas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez se convirtieron en el escenario de una inusual y sorpresiva propuesta de matrimonio que se volvió viral en todas las redes sociales en Colombia.

Durante el entretiempo del encuentro entre Junior y Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay y que terminó con derrota 2-1 para ‘los tiburones’, un hincha del equipo local acaparó todas las miradas y la atención de la “pantalla gigante” al pedirles matrimonio a sus dos novias simultáneamente.

Le puede interesar: “Quiero ayudar a revivir el boxeo en el país”: Yuberjen Martínez tras vencer por knockout a rival dominicano en Bogotá

El momento de la pedida de mano por parte del hombre a las dos mujeres en el estadio. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
El momento de la pedida de mano por parte del hombre a las dos mujeres en el estadio. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV

De la ‘Kiss Cam’ al altar: un “si” para la historia

El protagonista de la noche ya era conocido por la afición y los internautas. Su fama comenzó el pasado 2 de octubre, durante el partido de cuartos de final de la Copa Colombia entre Junior y América de Cali, cuando la popular ‘Kiss Cam’ lo enfocó abrazado a dos mujeres.

En aquel momento, el hombre besó a cada una de sus acompañantes, siendo un hecho que se hizo viral rápidamente, generando una oleada de memes y discusiones en redes sociales sobre la naturaleza de la relación.

Muchos llegaron a considerar la escena como una broma o una estrategia de mercadeo. Sin embargo, en la noche de este miércoles 29 de octubre, el hincha disipó cualquier duda sobre la seriedad de su relación.

Las cámaras de Win Sports lo captaron en el momento exacto en que se levantó de su silla, se giró hacia las mujeres y se arrodilló para hacerles la propuesta. La escena causó sensación inmediata en todo el estadio.

Las mujeres, visiblemente emocionadas, dieron el esperado “sí” en medio de las sonrisas en sus rostros. Tras la aceptación, el hombre les puso un anillo de compromiso a cada una y luego celebró.

El triple compromiso se selló con abrazos, besos y unos rostros de alegría de esquina a esquina, en medio de la exhibición orgullosa de las sortijas por parte de las recién comprometidas. A pesar de la derrota del Junior, para los hinchas, “ganó el amor”.

Gritos y celebración en la tribuna

Después del insólito momento, todos los presentes en el estadio de la ciudad de Barranquilla estallaron en risas, gritos y expresiones de ánimo para la particular pareja y su compromiso.

Mientras los tres celebraron su amor, mostrando su felicidad ante la multitud, muchas de las personas sentadas a su alrededor aprovecharon la oportunidad para grabarlos y tomarles fotos en este curioso y memorable suceso en las gradas.

Aunque para muchos, todo fue era una mentira o estrategia de marketing, al final los internautas expresaron que este acto demostró que, más allá de la “viralidad”, se trataba de una “relación real y con planes de futuro”.

El hombre y sus dos comprometidas luego del “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV
El hombre y sus dos comprometidas luego del “sí”. FOTO: Captura de video redes sociales @WinSportsTV

En cuanto al tema futbolístico, con esta derrota el conjunto de la ciudad de Barranquilla quedó en la quinta posición de la tabla de la Liga BetPlay con 31 puntos, mientras que Santa Fe ascendió a la novena casilla con 25 unidades, buscando entrar a semifinales.

También le puede interesar: El “Neymar colombiano”, Jorge Carrascal, será el octavo colombiano que juega una final de Libertadores en los últimos 7 años

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida