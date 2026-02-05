¿Qué sabe del equipo al que llega James? ¿Es el escenario ideal para su renacer?

Minnesota United aparece en el radar como un destino atípico dentro de la MLS, lejos de los focos que suelen acompañar a las franquicias más poderosas del fútbol estadounidense. El club no ha sido un protagonista habitual del torneo, en gran parte por la escasez de figuras mediáticas y por una estructura que históricamente ha apostado más por el colectivo que por los grandes nombres.
Actualmente, el plantel de Minnesota está valorado en cerca de 42 millones de euros y su futbolista más costoso es el delantero Kelvin Yeboah, tasado en alrededor de 6 millones. La nómina cuenta con 17 jugadores extranjeros y dentro de ese grupo se destacan los colombianos Jefferson Díaz y Mauricio González, quienes han ido ganando espacio en una liga cada vez más competitiva y exigente desde lo físico.