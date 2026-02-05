x

Cristiano Ronaldo tendría los días contados en Arabia, ¿volverá a compartir Liga con Messi?

El astro portugués estaría evaluando jugar en la MLS o retornar al fútbol europeo. Este jueves 5 de febrero está cumpliendo 41 años.

    Cristiano Ronaldo continúa marcando diferencia en el fútbol profesional a sus 41 años de edad. FOTO AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El futuro de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro del debate internacional. Tras su prolongada etapa en el fútbol de Arabia Saudita desde 2023, el delantero portugués estaría evaluando seriamente su continuidad en el Al-Nassr, en medio de versiones que apuntan a un posible cambio de rumbo al finalizar la temporada.

El atacante, que este 5 de febrero celebra su cumpleaños número 41, mantiene contrato vigente con el club saudí, pero distintos reportes desde Portugal aseguran que su permanencia no está garantizada. Según el diario Record, el capitán de la selección portuguesa analiza alternativas deportivas que podrían llevarlo a la Major League Soccer (MLS) o incluso a un eventual regreso al fútbol europeo.

Las versiones indican que una de las principales razones del posible cambio estaría relacionada con su inconformidad respecto al desarrollo competitivo del equipo y al proyecto deportivo impulsado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), entidad que lidera la estrategia de crecimiento del balompié en ese país.

Para que un eventual traspaso pueda concretarse antes de finalizar su vínculo contractual, el club interesado tendría que asumir la cláusula de rescisión, que ronda los 50 millones de euros. Sin embargo, cualquier negociación también dependería del interés del propio jugador, quien continúa siendo una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Desde la prensa portuguesa también se ha señalado que Ronaldo percibe que el Al-Nassr ha quedado en desventaja frente a otros clubes saudíes en el mercado de fichajes. Mientras algunos rivales han logrado incorporar jugadores de renombre o jóvenes promesas del fútbol europeo, los movimientos del conjunto amarillo habrían tenido menor impacto en términos deportivos y mediáticos.

En el entorno del futbolista existe la percepción de que el respaldo del PIF no ha sido suficiente para reforzar la plantilla con nombres de primer nivel que permitan competir con mayor solidez por los títulos locales. Actualmente, el Al-Nassr se mantiene en la lucha por la liga, es segundo con una diferencia de un punto frente al líder del campeonato, el Al Hilal (47-46).

Las especulaciones sobre su inconformidad también crecieron tras su ausencia en uno de los recientes compromisos del equipo, en la victoria frente al Al-Riyadh por 1-0, situación que alimentó las versiones sobre un posible distanciamiento con el proyecto deportivo.

En caso de concretarse su salida a mitad de año, dos destinos aparecen como los más probables. La MLS surge como una opción atractiva, ya que permitiría al portugués competir en una liga en expansión y coincidir nuevamente en el mismo campeonato con Lionel Messi. La otra alternativa apunta a un regreso simbólico a Portugal, país donde comenzó su carrera y donde podría poner punto final a su trayectoria profesional.

Mientras se define su rumbo, Ronaldo sigue ampliando su legado goleador. El delantero acumula 961 anotaciones oficiales como profesional y se mantiene en la carrera por alcanzar la histórica barrera de los 1.000 goles, un objetivo que podría marcar el cierre de una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Al-Nassr?
Sí. El portugués mantiene contrato vigente, aunque evalúa su continuidad.
¿Cuánto vale la cláusula de rescisión de Cristiano Ronaldo?
Ronda los 50 millones de euros, según reportes de prensa portuguesa.
¿Cuáles serían los destinos más probables de Cristiano Ronaldo?
La MLS y un eventual regreso a Portugal aparecen como las opciones más viables.

