Cristiano Ronaldo tendría los días contados en Arabia, ¿volverá a compartir Liga con Messi?

El futuro de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro del debate internacional. Tras su prolongada etapa en el fútbol de Arabia Saudita desde 2023, el delantero portugués estaría evaluando seriamente su continuidad en el Al-Nassr, en medio de versiones que apuntan a un posible cambio de rumbo al finalizar la temporada.

El atacante, que este 5 de febrero celebra su cumpleaños número 41, mantiene contrato vigente con el club saudí, pero distintos reportes desde Portugal aseguran que su permanencia no está garantizada. Según el diario Record, el capitán de la selección portuguesa analiza alternativas deportivas que podrían llevarlo a la Major League Soccer (MLS) o incluso a un eventual regreso al fútbol europeo.

Las versiones indican que una de las principales razones del posible cambio estaría relacionada con su inconformidad respecto al desarrollo competitivo del equipo y al proyecto deportivo impulsado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), entidad que lidera la estrategia de crecimiento del balompié en ese país.

Lea también: ¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó con Al-Nassr en la victoria ante Al-Riyadh?

Para que un eventual traspaso pueda concretarse antes de finalizar su vínculo contractual, el club interesado tendría que asumir la cláusula de rescisión, que ronda los 50 millones de euros. Sin embargo, cualquier negociación también dependería del interés del propio jugador, quien continúa siendo una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Desde la prensa portuguesa también se ha señalado que Ronaldo percibe que el Al-Nassr ha quedado en desventaja frente a otros clubes saudíes en el mercado de fichajes. Mientras algunos rivales han logrado incorporar jugadores de renombre o jóvenes promesas del fútbol europeo, los movimientos del conjunto amarillo habrían tenido menor impacto en términos deportivos y mediáticos.

En el entorno del futbolista existe la percepción de que el respaldo del PIF no ha sido suficiente para reforzar la plantilla con nombres de primer nivel que permitan competir con mayor solidez por los títulos locales. Actualmente, el Al-Nassr se mantiene en la lucha por la liga, es segundo con una diferencia de un punto frente al líder del campeonato, el Al Hilal (47-46).