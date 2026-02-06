“Desde el primer momento dije que sí... lo de Colombia todo fue un chisme”: James en su presentación con Minnesota United

Se trata de un vínculo inicial corto, pensado estratégicamente de cara a la Copa del Mundo, con una cláusula de extensión que dependerá tanto del rendimiento deportivo como de la adaptación del colombiano al proyecto del club.

“El contrato es de 6 meses hasta el Mundial, con opción de 6 meses más, pero dependerá de la relación con el jugador”, explicó el dirigente.

Finalmente, el destino de James se definió lejos del Fútbol Profesional Colombiano. Su llegada a Minnesota United fue confirmada por el propio director deportivo del club, Khaled El-Ahmad, quien reveló los detalles contractuales del acuerdo.

Durante ese periodo sin club, el nombre de James estuvo ligado a múltiples intereses. En Colombia, Millonarios apareció como uno de los principales candidatos para ficharlo. Desde la interna del club embajador, Enrique Camacho dio el visto bueno deportivo mientras la dirigencia hacía cuentas para evaluar la viabilidad económica de la operación. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el proyecto nunca pasó del plano de la intención.

Tras varios meses de incertidumbre y rumores sobre su futuro, James Rodríguez finalmente despejó cualquier duda. El volante cucuteño, que estuvo sin equipo luego de su salida del Rayo Vallecano, inicia una nueva etapa en el fútbol de Estados Unidos, más precisamente en Minnesota United, club de la Major League Soccer (MLS) que apostó fuerte por su talento y experiencia internacional.

“Siempre quiero ganar”: el mensaje de James

Tras firmar su contrato, James Rodríguez fue presentado como fichaje estelar y ofreció su primera rueda de prensa como jugador de Minnesota United. Desde el inicio dejó clara su motivación y ambición competitiva:

“Quería jugar en esta liga. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte. Cuando confías en ti tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Esperemos ganar cosas, yo siempre quiero ganar”, afirmó el ‘10’.

El colombiano explicó que desde el primer contacto tuvo claro su deseo de llegar a la MLS y no dudó en aceptar el reto. “Desde el principio que yo supe, yo les dije que sí, que yo quería estar acá”.

Adaptación al frío y a un nuevo estilo de juego

Uno de los factores que más llamó la atención fue su llegada a una ciudad conocida por sus bajas temperaturas. Sin embargo, James minimizó el tema y recordó su paso por Alemania. “Ya había estado en una ciudad fría como Múnich, así que yo creo que no va a haber problema con eso”.

En lo futbolístico, reconoció que el equipo tiene un estilo distinto al que ha vivido en su carrera, pero lejos de verlo como una dificultad, lo asumió como un desafío personal. “Es un equipo que tiene pasión, que juega un poco muy diferente a lo que yo he jugado, pero eso para mí no es una excusa. Vengo a adaptarme, a hacer las cosas bien y a poder sumar”.

Contacto permanente con Néstor Lorenzo

James también confirmó que ha estado en constante comunicación con Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, quien sigue de cerca cada paso de su carrera. “He estado en contacto con el profe Néstor. Él sabe todos estos pasos. En los últimos días también he hablado con él, la comunicación ha sido buena. Es una persona que me ha ayudado mucho”.

Incluso reveló que el seleccionador le recomendó no dudar ante la posibilidad de jugar en la MLS, teniendo en cuenta que Estados Unidos será una de las sedes del próximo Mundial, lo que facilitaría su preparación y adaptación.

Preparación física y mental al máximo nivel

Lejos de la competencia oficial, James aseguró que no ha perdido ritmo y que se ha preparado como si estuviera en plena pretemporada. “Vengo entrenándome desde el día 3 de enero, como si estuviera en un equipo. Físicamente estoy bien, mentalmente aún más. Estoy listo para todo lo que sea”.

Su postura sobre Millonarios, Junior y el FPC

Uno de los momentos más contundentes de la rueda de prensa llegó cuando James fue consultado por el fútbol colombiano y los rumores que lo vincularon tanto con Millonarios como con Junior de Barranquilla.

Sobre su posible regreso al país fue claro. “El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes. En un futuro uno nunca sabe, pero desde el primer momento quería jugar acá”.

Además, explicó que las versiones sobre negociaciones no fueron del todo reales y criticó duramente la falta de claridad y el manejo mediático del tema. “No se tuvo claridad con la gente mía. Todo lo que salió fue chisme. La prensa saca cosas que no son reales, así pasó con lo de Junior también”.