Colombia Sub-17 debuta este martes en el Mundial de Catar frente a la campeona Alemania: ¿a qué hora y dónde verlo?

La edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub-17 en Catar comenzará para la Tricolor con una salida complicada. Este martes 4 de noviembre, a las 9:45 a. m. (hora de Colombia), los cafeteros se medirán ante Alemania en su debut del grupo G con transmisión del Caracol y la plataforma Ditu.
Colombia comparte llave también con El Salvador y Corea del Norte, lo que de entrada plantea un reto de alta exigencia. El torneo se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre en la zona deportiva de Aspire (Al Rayya). Esta edición será la primera en adoptar un formato de 48 selecciones, una ampliación respecto a las 24 habituales, divididas en 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final, y a partir de allí la competencia se resuelve por eliminación directa.