Luto en el fútbol colombiano: Murió el goleador Eduardo Vilarete, tras luchar contra una penosa enfermedad

El delantero Eduardo Emilio Vilarete falleció a los 73 años de edad, y tras luchar contra un tumor que le fue descubierto hace unos meses, y por el cual se tuvo que someter a la amputación de su pierna izquierda en agosto de este año.

Vilarete es uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol colombiano, tras su paso por clubes como Unión Magdalena, Atlético Nacional, Bucaramanga, Tolima y la Selección Colombia.

A través de un comunicado, su familia confirmó la muerte del jugador, que será velado en Ibagué, ciudad en la que residía, y posteriormente se realizará una ceremonia especial en Santa Marta, su ciudad natal, para que la afición del Unión se despida de su goleador histórico.

Vilarete se había sometido a una cirugía en agosto pasado, en la que le amputaron su pierna izquierda como una de las medidas para salvar su vida, ya que había sido diagnosticado con un sarcoma (tipo de cáncer que se origina en los tejidos blandos del cuerpo), según lo informado por su hija Angélica Vilarete.

Eduardo Emilio Vilarete es considerado uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de su carrera marcó más de 200 goles oficiales, cifra que lo ubica entre los grandes artilleros del balompié nacional.

Su trayectoria incluye pasos por Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, y también jugó en el exterior en el Deportivo Quito, Liga de Quito y el Audaz de Ecuador; también alcanzó a jugar en Deportivo Pacífico de Perú.

Su capacidad goleadora, potencia física y oportunismo frente al arco lo convirtieron en uno de los atacantes más temidos de su época.

Con Atlético Nacional fue campeón en dos ocasiones, en 1976 y 1981, siendo el goleador del equipo y del torneo en 1981 con 24 anotaciones; por ello, fue llamado a la Selección Colombia y estuvo en la Copa América de 1979 y las Eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982.

Con la camiseta de la Selección Colombia también escribió páginas importantes. Integró el equipo nacional en el Torneo Preolímpico de 1976, donde fue una de las principales figuras ofensivas, disputó la Copa América de 1979 y participó en las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978, anotando el único gol colombiano en esa clasificación, frente a Paraguay. Permaneció vinculado a la Tricolor entre 1976 y 1985.

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Luego de su retiro, el goleador se dedicó a la labor de cazatalentos para el Unión Magdalena.

Tras descubrirle la enfermedad, le realizaron dos intervenciones; en la primera se le removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica, pero desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto.

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Por ello, en la segunda intervención en agosto pasado, le amputaron la pierna izquierda para tratar de salvarle la vida, pero este viernes falleció, aunque su familia no confirmó la causa de su muerte.