¿Quién ganará la primera final paisa de la Copa BetPlay? Historia, títulos y subcampeonatos

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en la noche del 17 de diciembre (7:30 p. m.), en la final de la Copa BetPlay 2025. No será un partido más, y por primera vez en la historia del torneo, los dos grandes de Antioquia definirán el título en un clásico que promete quedar marcado en la memoria del fútbol colombiano. Aunque ambos clubes han sido finalistas del torneo en varias ocasiones, el cruce definitivo entre verdolagas y rojos nunca se había dado en una final de Copa. Nacional llega con los trofeos a su favor y Medellín con el historial de clásicos por Copa, en el bolsillo. Le contamos cómo está el historial de ambos equipos paisas en el torneo y cuántos títulos ostenta cada uno. Le recomendamos leer: Nacional o Medellín, ¿quién levantará el último trofeo del año?, ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Pese a los múltiples cruces entre ambos a lo largo de los años en Liga y Copa, los dos equipos paisas nunca habían coincidido en instancias definitiva. El antecedente más cercano de una final directa entre ambos, se remonta a la Liga 2004-1, cuando el DIM se impuso 2-1 en el partido de vuelta, y conquistó la cuarta estrella. Más de dos décadas después, la rivalidad vuelve a ponerse a prueba en una definición, ahora con un título distinto pero con la misma carga emocional.

Atlético Nacional máximo campeón de la Copa BetPlay

El equipo verdolaga es el máximo campeón del torneo y dueño de una marca que ningún otro club ha logrado igualar: ha disputado siete finales y ha ganado las siete. Nunca ha sido subcampeón. Los verdolagas levantaron el trofeo en 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 y 2024, superando en esas finales a rivales como Deportivo Pasto, Millonarios (en dos ocasiones), Junior, Once Caldas, Deportivo Pereira y América de Cali. Cada vez que llegó a una definición, salió campeón, consolidando a la Copa como uno de sus territorios más fuertes.

Este registro perfecto convierte a Nacional en un equipo temido en instancias definitivas en Copa. Además, la final de 2025 le abre la puerta a un logro inédito: conquistar un tricampeonato consecutivo.

Independiente Medellín por la cuarta copa

El DIM también ha sabido levantar la Copa BetPlay en varias ocasiones. Ha sido campeón en tres oportunidades: 1981, 2019 y 2020. En esas finales superó al América de Cali, Deportivo Cali y al Deportes Tolima, este último en una recordada definición desde el punto penal que dejó el marcador 5-4, a favor del equipo de pueblo. El Poderoso ha disputado cuatro finales en total, y la única que perdió fue en 2017 frente al Junior de Barranquilla. Desde entonces, Medellín no había vuelto a una definición copera hasta el 2025. Le podría interesar: Medellín en modo final: fiesta asegurada y máxima seguridad para el clásico en Copa BetPlay Si Medellín logra imponerse en la final, alcanzaría su cuarta Copa, y escalaría al segundo lugar de la tabla de campeones del torneo, superando a Millonarios. Pero además sería el primer título de Copa ganado ante Atlético Nacional que quiere seguir invicto.

¿Cómo está el historial de clásicos paisas?

Hasta la fecha y sin contar la final de la Copa, se han disputado 344 partidos oficiales en todas las competiciones. Atlético Nacional domina el registro con 137 victorias, frente a 97 triunfos de Medellín, mientras que se registran 110 empates. Sin embargo, el panorama cambia cuando se observan únicamente los enfrentamientos por Copa BetPlay. En ese torneo, Independiente Medellín lleva la ventaja con ocho victorias en 18 partidos, mientras que Nacional suma siete triunfos, y se han presentado tres empates.

El más reciente enfrentamiento entre ambos, que no terminó en empate, se disputó el 4 de diciembre de 2025, por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2025-II. Atlético Nacional se impuso 2-1 con anotaciones de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. Además, en la semifinal de la Copa BetPlay 2024, Medellín logró una victoria ante Nacional 1-0, con gol de Mender García, resultado que no le alcanzó para avanzar, pues el global finalizó 2-1, a favor de los verdes.

Bloque de preguntas y respuesas