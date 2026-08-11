Nacional y Medellín se unen por los damnificados del terremoto: el fútbol antioqueño también ayuda

El fútbol antioqueño también quiso hacerle frente a la tragedia. Atlético Nacional e Independiente Medellín se sumaron a las iniciativas de solidaridad con los damnificados por el terremoto que sacudió a Colombia y aprovecharon la suspensión de sus partidos para convertirse en vehículos de ayuda.

Aunque los dos equipos mantienen sus trabajos pensando en los próximos compromisos, la emergencia cambió por unos días la agenda deportiva. Los clubes decidieron utilizar sus plataformas y el alcance que tienen entre sus hinchas para promover donaciones y acompañar a quienes más lo necesitan.

Nacional promueve ayuda

Atlético Nacional, que apenas pudo regresar este martes desde Cali después de disputar el partido frente a América, publicó un video en sus redes sociales en el que René Higuita, Juan Manuel Zapata y Andrés Román invitan a los aficionados a sumarse a una campaña de solidaridad.

El conjunto verdolaga se vinculó a Presentes, iniciativa a través de la cual busca canalizar las ayudas hacia las personas afectadas por la emergencia.

“Lo que sucedió nos duele, nos mueve y nos invita a unirnos por toda Colombia. Tu aporte se transforma en ayuda y en esperanza para quienes hoy lo necesitan. Atlético Nacional se une a Presentes para canalizar ayudas. Súmate y dona”, señaló el club en su mensaje.

La institución cerró su llamado con una frase que resume el espíritu de la campaña: “La grandeza no solo se mide en trofeos, se mide en lo que hacemos cuando otro nos necesita”.

El mensaje llegó después de un viaje complicado para el plantel, que tuvo dificultades para regresar a Medellín tras el terremoto y la emergencia que afectó diferentes regiones del país.

DIM también prepara su aporte

Independiente Medellín tampoco ha sido ajeno a la situación. El conjunto rojo prepara estrategias para sumarse a las iniciativas de ayuda a los damnificados y utilizar su plataforma para promover la solidaridad.

El DIM tenía programado enfrentar a Millonarios por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, pero el compromiso fue aplazado debido a la emergencia. La suspensión le permitió al equipo reorganizar su calendario y mantener sus sesiones de entrenamiento.

El club busca así combinar la preparación deportiva con acciones que permitan acompañar a las comunidades afectadas.

Trabajan en lo deportivo

El aplazamiento de los compromisos también representa una oportunidad para los entrenadores de ambos equipos.

Lucas González, técnico de Nacional, tendrá algunos días adicionales para continuar ajustando su idea de juego después del partido frente a América y pensando en los próximos desafíos del semestre.

Por su parte, Amaranto Perea aprovechará el tiempo adicional para seguir trabajando con el DIM y corregir aspectos de su funcionamiento antes de retomar la competencia oficial.

Nacional tenía pendiente el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia frente a Deportivo Cali, mientras que el DIM debía enfrentarse a Millonarios por la Liga. Además, Nacional permanece a la espera de conocer qué ocurrirá con su compromiso de la quinta jornada de Liga frente a Santa Fe.

La fecha para el regreso de estos encuentros todavía depende de las decisiones de las autoridades del fútbol colombiano.

Mientras se define el nuevo calendario, Nacional y Medellín entienden que el fútbol puede esperar, y que en este momento su papel también está en acompañar y ayudar a quienes atraviesan las consecuencias de la tragedia.

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