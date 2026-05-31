Hallan material electoral oculto en refrigerios durante jornada de votación en la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar

Las autoridades iniciaron una investigación tras el hallazgo de material electoral y publicidad política que habría sido movilizado de manera oculta en cajas de refrigeradores. Dentro de la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, durante la jornada electoral de este domingo.
El caso fue detectado durante trabajos de verificación realizados en el puesto de votación y motivó la activación de los protocolos correspondientes para establecer qué ocurrió, cómo llegó el material al lugar y si se presentó alguna irregularidad relacionada con el proceso electoral.
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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo en horas de la mañana en uno de los principales puestos de votación de la región. Los informes preliminares indican que el material estaba oculto en cajas de refrigeradores que serían entregadas a personal de logística y testigos electorales.