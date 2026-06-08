El técnico Diego Arias dio la cara tras el fracaso de Nacional: “Nos hacemos responsables”

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, habló con autocrítica y serenidad después de la derrota en la final frente a Junior, resultado que dejó al cuadro verdolaga sin título en el primer semestre del año.
El entrenador reconoció el dolor que significó perder la serie, pero destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que el equipo luchó hasta el final por intentar la remontada en el estadio Atanasio Girardot.
“Lo intentamos cada día. Lo intentamos después de vivir momentos duros durante el semestre y al siguiente día volvimos a hacerlo con más ganas y mayor determinación”, expresó Arias en rueda de prensa.