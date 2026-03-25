“Hay jugadores que ya están instalados en el grupo y sabemos lo que nos pueden dar”: Néstor Lorenzo

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa sobre lo que será el duelo ante Croacia y Francia y también sobre la preparación de la Tricolor previa al Mundial. Para el entrenador es claro que “hay jugadores que ya están instalados en el grupo”, y sin importar si tienen minutos o no en sus clubes, harán parte de la lista para el Mundial.
En este aspecto se refirió específicamente al tema de James Rodríguez, de quien además afirmó que está físicamente bien y de quien sabe qué le aporta a la Selección.