Neymar no le hizo caso a los médicos, jugó con Santos y marcó para la victoria que lo sacó de la zona de descenso

Con un gol y una participación muy activa de Neymar, el Santos salió de la zona de descenso del Brasileirao tras derrotar por 3-0 al colista Sport Recife, en partido de la fecha 36 del torneo. Aunque durante la semana la prensa brasileña había asegurado que Neymar no jugaría más esta temporada debido a sus problemas en la rodilla, lesión de menisco, el capitán santista salió de inicio y lideró la victoria de su equipo. Muy activo desde el inicio, Neymar abrió el marcador con un colocado disparo en el minuto 25 y sirvió un córner en el 67 que Joao Schmidt remató de cabeza a gol. Anteriormente, Lucas Kal había puesto el 2-0 con un gol en propia portería en la primera mitad.

Neymar lideró el ataque del Santos y dispuso de varias oportunidades para marcar otro tanto, antes de ser sustituido en el minuto 89, entre una gran ovación de la afición. El internacional brasileño admitió que no está en su mejor condición física y criticó a quienes afirmaron que no volvería a jugar más esta temporada. “Siendo sincero, no está todo bien, pero las personas necesitan saber lo que los médicos y yo sabemos. Son estas personas las que tienen que saber lo que sucedió. No voy a perjudicar mi carrera, busco lo mejor para mi, y esto es lo que tengo que decir. Inventaron muchas cosas, y me dejan triste, muy enfadado”, afirmó.