Neymar no le hizo caso a los médicos, jugó con Santos y marcó para la victoria que lo sacó de la zona de descenso

Con un gol y una participación muy activa de Neymar, el Santos salió de la zona de descenso del Brasileirao tras derrotar por 3-0 al colista Sport Recife, en partido de la fecha 36 del torneo.
Aunque durante la semana la prensa brasileña había asegurado que Neymar no jugaría más esta temporada debido a sus problemas en la rodilla, lesión de menisco, el capitán santista salió de inicio y lideró la victoria de su equipo.
Muy activo desde el inicio, Neymar abrió el marcador con un colocado disparo en el minuto 25 y sirvió un córner en el 67 que Joao Schmidt remató de cabeza a gol. Anteriormente, Lucas Kal había puesto el 2-0 con un gol en propia portería en la primera mitad.