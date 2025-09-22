Niño con leucemia e hincha del Betis en España, pudo conocer a todos sus ídolos del equipo: “los sueños se cumplen”

En un acto que trascendió las fronteras del deporte, la Fundación Real Betis Balompié ha marcado un verdadero gol de esperanza al cumplir el sueño de Gonzalo, un valiente niño que lucha contra la leucemia.

Gracias a una iniciativa de la fundación del club, el pequeño tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos y vivir un día que, sin duda, quedará grabado en su memoria para siempre.

Le puede interesar: Del meme a la gloria: así fue la redención de Ousmane Dembélé para pasar de ser una burla al “mejor jugador del mundo”

Gonzalo, con una mezcla de emoción y asombro, pisó la cancha de entrenamiento de su equipo favorito. Allí, rodeado de los ídolos que hasta hace poco solo veía en televisión, saludó uno a uno a los jugadores.

Estrellas como Héctor Bellerín, Marc Bartra, Álvaro Valles y los colombianos Nelson Deossa, Cucho Hernández y el brasileño Anthony, no dudaron en dedicarle unos minutos y compartir con él algunas palabras de aliento.