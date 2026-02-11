Frustran millonario robo en gasolinera de Envigado: así operaban los ladrones

Frustrados quedaron un grupo de ladrones que intentaron hurtar una caja fuerte de una estación de gasolina en la avenida Las Vegas, en Envigado.

Los hechos ocurrieron hacia las 2:00 a. m., cuando uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje preventivo por el sector. Según el reporte oficial, tres individuos con tapabocas y actitud sospechosa llamaron la atención de los agentes, quienes detectaron que algo raro pasaba.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los señalados intentó huir a bordo de un vehículo, lo que activó de inmediato la reacción operativa.

En la verificación del lugar, los uniformados encontraron que estas tres personas mantenían retenido contra su voluntad al operario de la estación de servicio, mientras intentaban robar la caja fuerte de la gasolinera que contenía aproximadamente $150 millones.

La rápida intervención permitió asegurar el área y atrapar a los ladrones, protegiendo a la víctima y evitando que el dinero fuera robado. Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicarse a la línea de emergencia en caso de robos o cualquier movimiento sospechoso de algún individuo.

“Exhortamos a llamar a la línea de emergencia 276666 en caso de sujetos sospechosos o cualquier emergencia o casos de seguridad”, expresó Ricardo Vásquez González, Secretario de Seguridad del municipio de Envigado.