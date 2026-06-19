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Irán elevará queja formal ante Fifa por las restricciones y discriminación en el Mundial

En su debut, los iraníes empataron 2-2 con Nueva Zelanda. Su segunda salida en el Mundial será este domingo ante Bélgica.

  • La Selección de Irán debutó en el Mundial de Norteamérica con un empate y este domingo tendrá su segunda salida en el torneo, se medirá ante Bélgica. FOTO TOMADA X@Fifa
    La Selección de Irán debutó en el Mundial de Norteamérica con un empate y este domingo tendrá su segunda salida en el torneo, se medirá ante Bélgica. FOTO TOMADA X@Fifa
Agencia AFP
hace 4 horas
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La Federación Iraní de Fútbol elevará una queja formal ante la FIFA debido a las “restricciones” que le “imponen” a su selección en el Mundial 2026 y que, según ella, le impiden preparar su partido contra Bélgica en condiciones adecuadas, anunció el jueves un responsable del equipo.

Irán, cuyo cuerpo técnico en parte no ha recibido visados para entrar en Estados Unidos durante el torneo, se queja de que solo se le autoriza llegar a Los Ángeles “un día antes del partido”, en lugar de dos, como suelen hacerlo otras selecciones y como lo solicitado.

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Estas “restricciones son contrarias al principio de igualdad de condiciones para todas las selecciones participantes y corren el riesgo de perjudicar la preparación”, estimó este responsable en un comunicado.

“Por consiguiente, la federación expresará oficialmente su descontento y presentará una queja formal ante la FIFA por las vías adecuadas”, añadió.

El lunes, tras el empate 2-2 de Irán en su primer partido del torneo, contra Nueva Zelanda, disputado en Los Ángeles, el seleccionador Amir Ghalenoei había considerado que su equipo era “el más maltratado de todo el Mundial”.

Tras meses de incertidumbre debido a la guerra en Oriente Medio, el Team Melli participa en el torneo, pero se ha exiliado en el último momento a México, donde ha establecido su campamento base en Tijuana en lugar de la ciudad estadounidense de Tucson, Arizona, donde debía radicarse originalmente.

Además, ha visto cómo Estados Unidos denegaba los visados a unos quince miembros de su delegación, aunque todos los jugadores cuentan con el permiso de entrada. El combinado juega todos los partidos de la primera fase en suelo estadounidense.

Lea también: “Somos el equipo más maltratado”: Irán debutó en el Mundial entre 15 visas negadas y el caos logístico de la FIFA

A pesar de estas dificultades, el cuerpo técnico desarrolló un programa según el cual el equipo “debía llegar a cada ciudad sede dos días antes de cada partido y regresar a su campamento base al día siguiente del encuentro para garantizar una preparación técnica y física óptima”, explicó el responsable iraní.

Sin embargo, para su juego contra Nueva Zelanda, la selección iraní solo pudo llegar a Los Ángeles la víspera y tuvo que partir inmediatamente después del pitido final.

“La misma situación se repite hoy antes del segundo partido de Irán contra Bélgica”, lamentó el responsable.

El equipo había solicitado poder llegar el viernes a Los Ángeles con el fin de aclimatarse para este partido, previsto para el domingo a mediodía.

Pero esta “solicitud ha sido rechazada una vez más”, según el comunicado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Irán decidió presentar una queja formal ante la FIFA durante el Mundial 2026?
La Federación Iraní de Fútbol asegura que las restricciones logísticas impuestas a su selección afectan la preparación deportiva del equipo. Según explicó, las autoridades solo permiten que la delegación llegue a las ciudades sede un día antes de los partidos, pese a que habían solicitado hacerlo con dos días de anticipación para facilitar la adaptación física y técnica de los jugadores.
¿Qué restricciones denuncia la selección de Irán en el Mundial 2026?
La principal queja está relacionada con los tiempos de desplazamiento y permanencia en las sedes de los partidos. Además, la federación afirma que varios integrantes del cuerpo técnico y de la delegación no recibieron autorización para ingresar a Estados Unidos, lo que obligó a reorganizar la logística del equipo durante el torneo.
¿Por qué la selección de Irán estableció su concentración en México y no en Estados Unidos?
Aunque inicialmente el equipo planeaba instalar su campamento base en Tucson, Arizona, terminó trasladándose a Tijuana, México. La decisión estuvo relacionada con las dificultades para obtener visados para parte de la delegación y con la incertidumbre generada por el contexto político y de seguridad que rodeó la participación iraní antes del inicio del Mundial.
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