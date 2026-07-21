¿Por qué el Pacto Histórico votó por un presidente del Senado del uribismo? 5 claves para entender la jugada política

La elección de Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, como presidente del Senado para el primer año legislativo, dejó la primera gran sorpresa del nuevo Congreso.
El resultado llamó la atención porque fue posible gracias al respaldo del Pacto Histórico, una colectividad que durante los últimos años ha mantenido una fuerte confrontación política con el uribismo, tanto por el lado del actual presidente Gustavo Petro como por el del candidato que perdió con Abelardo De la Espriella, el filósofo Iván Cepeda.
La votación rompió, además, con la práctica frecuente en la política colombiana de que el presidente que llega a la Casa de Nariño inicie su mandato con un aliado al frente de la mesa directiva del Senado, una posición clave para definir la agenda legislativa y conducir el trámite de los proyectos del Ejecutivo.
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Con 56 votos, el congresista uribista derrotó a Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien obtuvo 45 respaldos y era el candidato impulsado por el penalista De la Espriella y por los partidos que han anunciado su apoyo al nuevo Gobierno. Además, se registró un voto en blanco.
Horas después de la elección, el Pacto Histórico explicó públicamente su decisión. En un comunicado divulgado en redes sociales, aseguró que el respaldo a Henríquez “fue contra Abelardo (De la Espriella), contra el fascismo y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’”.
La bancada insistió en que el voto no representa un acercamiento político con el Centro Democrático.
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“Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático. Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición. Hoy derrotamos al Tigrillo”, manifestó. En otra publicación, agregó que su “lealtad está con el pueblo, con las instituciones y con la democracia”.
Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente electo reaccionó a la derrota de su candidato, Alfredo Deluque, quien contaba con su respaldo para presidir el Senado durante el primer año del nuevo periodo legislativo.
En un pronunciamiento público, De la Espriella aseguró que respeta “plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público”.
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Además, afirmó: “Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado. Esa es la verdad. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes”.
De la Espriella también reveló que su preferencia inicial era que Enrique Gómez, dirigente del Movimiento Salvación Nacional, fuera quien le impusiera la banda presidencial y encabezara la corporación.
Sin embargo, el Congreso terminó eligiendo a Honorio Henríquez.