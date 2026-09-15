Comienza la hora de la verdad en el Mundial Sub-20 femenino, ¿cuándo jugará Colombia ante Polonia?

Con cuatro partidos comienzan este miércoles 16 de septiembre los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de fútbol en Polonia, fase en la que ocho selecciones le dirán adiós al certamen y el mismo número seguirá en camino en busca del título que ostenta Corea del Norte.

La ronda de octavos se jugará hasta el jueves 17, en la que destacan varios encuentros, entre ellos el de Colombia frente al equipo anfitrión. La competencia arrancará este miércoles a las 8:00 a.m. (hora de nuestro país) con doble confrontación: Brasil vs. Estados Unidos y Argentina vs. Corea del Sur.

Según reseña la FIFA, el compromiso entre brasileñas y estadounidenses, tricampeonas mundiales de esta categoría, es de los más esperados. Las sudamericanas llegan invictas tras ganar los tres partidos de la fase de grupos ante Canadá, Inglaterra y Tanzania, con sus figuras Evelin y Clarinha en alto nivel. Mientras tanto, las norteamericanas tuvieron una eliminatoria complicada al avanzar de terceras en la zona en la que estaban Italia, Japón y Nueva Zelanda, a la que golearon 9-0.

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Por su parte, Argentina, que por segunda ocasión alcanzó los octavos de final en este torneo, tiene como principal arma a la goleadora Annika Paz para medirse a Corea del Sur a la misma hora.

“La Albiceleste se recuperó brillantemente de un difícil comienzo contra la anfitriona Polonia para lograr una contundente victoria por 8-0 sobre Benín, antes de protagonizar una memorable remontada por 3-2 contra México”, reseñó la FIFA, al agregar que las coreanas empataron 1-1 con Francia, cayeron 3-0 ante Ghana y aseguraron el segundo lugar con una victoria por 3-2 sobre otro elenco suramericano, el seleccionado de Ecuador.