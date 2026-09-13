Colombia cayó ante Corea del Norte, pero pasó como mejor tercera en el Mundial Femenino Sub-20; ¿cuál será su rival en octavos de final?

Se disputó en el estadio Miejski LKS Lodz en la ciudad de Lodz, Polonia, la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, donde se enfrentaron Colombia y Corea del Norte, partido que las coreanas ganaron 3-0. Las asiáticas son las favoritas para revalidar el título que ganaron en 2024 y así lo hicieron saber con tres triunfos al hilo en el grupo E.
Las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a este compromiso con la tranquilidad de ya estar clasificadas a los octavos de final, pues con las goleadas el pasado sábado 12 de septiembre de Estados Unidos 9-0 sobre Nueva Zelanda y el 4-0 que le propinó Francia a Ghana, Colombia se aseguró con los 4 puntos que sumó en las dos fechas iniciales, mínimo, un lugar entre las cuatro mejores terceras clasificadas.
Pero para las criollas este premio era poco para el buen proceso que llevan, por eso buscaron la victoria en este duelo contra la Gigante de la AFC que dirige Ri-Song Ho y asegurar el primer puesto del Grupo E, donde se jugó en simultáneo el partido entre Portugal y Costa Rica, partido que las lusas ganaron por 3-0.
Las cafeteras no pudieron revalidar su fortaleza como potencia del fútbol femenino en Sudamérica; sin embargo, hay que entender que al frente estaba la vigente campeona.