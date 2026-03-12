¿Por qué el técnico Óscar Pareja renunció al Orlando City y decidió hacer una pausa en su carrera?

El técnico colombiano Óscar Pareja, ídolo y exreferente del Independiente Medellín, decidió poner una pausa a su carrera como entrenador después de 14 años consecutivos dirigiendo en el fútbol internacional, principalmente en la Major League Soccer y en México. Pareja, recordado por su talento y liderazgo durante su etapa como jugador del Medellín, construyó posteriormente una sólida carrera como técnico en el exterior. Su camino en los banquillos comenzó en 2012 con el Colorado Rapids, equipo al que dirigió hasta 2014. Posteriormente dio el salto al FC Dallas, club en el que estuvo entre 2014 y 2018 y donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera. Con el conjunto texano logró conquistar en 2016 la MLS Supporters’ Shield y la Lamar Hunt U.S. Open Cup, una histórica temporada que además le valió el reconocimiento como entrenador del año de la MLS.

Tras su exitoso paso por Dallas, Pareja tuvo una breve experiencia en el fútbol mexicano al frente del Club Tijuana entre 2018 y 2019. Luego regresó a Estados Unidos para asumir el proyecto del Orlando City SC, equipo al que dirigió desde 2019 hasta este 2026. Con Orlando también dejó huella. En 2022 volvió a conquistar la Lamar Hunt U.S. Open Cup, confirmando su capacidad para competir y ganar títulos en el fútbol estadounidense. Una decisión de vida En conversación con este diario, Pareja explicó que su decisión responde principalmente a la necesidad de tomar un respiro tras más de una década de trabajo intenso. “Después de seis años y medio con Orlando creo que era tiempo de parar. Voy a esperar por un cambio que ya considero necesario”, señaló el entrenador. El colombiano tenía contrato vigente, pero logró llegar a un acuerdo con el club para finalizar su ciclo. “Pedí al club un arreglo porque tenía otros tres años más y ellos, que son unos dueños muy cercanos, entendieron. Decidimos parar ahí”. Pareja también aclaró que su decisión no tiene relación con problemas de salud. “Estoy muy bien de salud gracias a Dios. Quiero refrescarme un poco, llevo gracias a Dios 14 años sin parar, y ya sabes cómo es este trabajo. Desgasta bastante. Esa es la razón. No hay más plan que ese. Por ahora”.

Tiempo para la familia... y para el futuro Durante este periodo de pausa, el técnico paisa espera disfrutar de su vida personal, especialmente tras el nacimiento de su primer nieto, Alexander Colman Pareja. Mientras tanto, en Medellín muchos aficionados del DIM siguen soñando con verlo algún día en el banquillo del club del cual es uno de los grandes ídolos de su historia.