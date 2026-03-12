¿Por qué el técnico Óscar Pareja renunció al Orlando City y decidió hacer una pausa en su carrera?

El técnico colombiano Óscar Pareja, ídolo y exreferente del Independiente Medellín, decidió poner una pausa a su carrera como entrenador después de 14 años consecutivos dirigiendo en el fútbol internacional, principalmente en la Major League Soccer y en México.
Pareja, recordado por su talento y liderazgo durante su etapa como jugador del Medellín, construyó posteriormente una sólida carrera como técnico en el exterior. Su camino en los banquillos comenzó en 2012 con el Colorado Rapids, equipo al que dirigió hasta 2014.
Posteriormente dio el salto al FC Dallas, club en el que estuvo entre 2014 y 2018 y donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera. Con el conjunto texano logró conquistar en 2016 la MLS Supporters’ Shield y la Lamar Hunt U.S. Open Cup, una histórica temporada que además le valió el reconocimiento como entrenador del año de la MLS.