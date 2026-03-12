Gobierno Petro admite que inflación subiría a 5,8% este año, ¿efecto del mínimo?

El Ministerio de Hacienda presentó el nuevo Plan Financiero, en el que ajustó las proyecciones fiscales del país para este 2026 y planteó los cambios en el manejo del déficit y la deuda pública.

El documento también entregó señales clave sobre el rumbo de la política fiscal, los retos que enfrentará el Gobierno Nacional en el corto plazo y esbozó el comportamiento que podrían tener los indicadores relevantes de la economía, como la tasa de cambio del dólar o la inflación. De acuerdo con el documento de la cartera de Hacienda, la proyección de inflación para 2026 sería 5,8%, aumentando desde el 5,1% la cifra reportada en 2025 por el Dane, y mayor a las expectativas de la pasada actualización del Plan Financiero, que se ubicó en 3,2%.

En efecto, las cifras indican una expectativa de incremento de 0,7 puntos porcentuales en la tasa de inflación al cierre de 2026 en comparación con lo previsto para el cierre de 2025, pero no se detallaron las causas específicas de esta variación o una descripción cualitativa más profunda sobre su comportamiento.

Las opiniones

De inmediato, la divulgación del dato suscitó una serie de observaciones por parte de analistas, quienes coincidieron en atribuir el incremento del indicador al ajuste del 23% fijado para el salario mínimo.

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, llamó la atención sobre la actualización de la cifra anotando que el Ministerio de Hacienda elevó la proyección de inflación para este año a 5,8%, frente al 3,2% previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior. “Con ello, reconoce implícitamente que el aumento del salario mínimo tendrá efectos inflacionarios”, escribió en X.

2,6% crecimiento de la economía en 2026, según estimaciones del Plan Financiero de MinHacienda.

Una apreciación similar expresó Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores, quien apuntó que: “El gobierno en su Plan Financiero acaba de cambiar su expectativa de inflación del 2026 del 3.2% al 5,8%. Ahí esta el efecto del salario mínimo casi doblando lo esperado anteriormente”. Campos también criticó algunos de los supuestos macroeconómicos en los que la administración Petro, por ejemplo, estima el precio del barril de petróleo en US$59,2 y la tasa de cambio del dólar en $3.915. “AsÍ que el cambio nada tiene que ver con la crisis mundial. Y encima la gasolina la están es bajando”, añadió el analista.

No obstante, el Ministerio de Hacienda aclaró que la proyección de precios del petróleo para este 2026 se realizó con información hasta el 23 de febrero, días antes que estallará el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y que tiene el precio del crudo Brent en US$91,98.

¿Reducción del déficit fiscal?

La actualización del Plan Financiero para 2026 prevé una mejora en los indicadores de balance fiscal frente a los resultados observados en 2025. En particular, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) se ubicaría en 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior, según la presentación publicada por el Ministerio de Hacienda. En términos monetarios, el déficit total del GNC alcanzaría $102,203 billones. Por su parte, el déficit primario —que excluye el pago de intereses de la deuda— se proyecta en 2,1% del PIB, equivalente a $41,407 billones. Este resultado implicaría una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente al déficit primario de -3,5% del PIB registrado en 2025.

Las proyecciones del Plan Financiero también anticipan una mejora en el balance de otros niveles del sector público. En el caso del Gobierno General (GG), el déficit total se ubicaría en 4,2% del PIB, equivalente a $83,857 billones, lo que supone una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente a 2025. El balance primario para este sector se proyecta en -1,0% del PIB. De manera similar, el Sector Público No Financiero (SPNF) registraría un déficit de 4,2% del PIB, equivalente a $83,555 billones, también con una mejora de 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según las proyecciones oficiales, este resultado estaría impulsado principalmente por el mejor desempeño esperado en las cuentas del Gobierno General.

Hueco de $26,5 billones

Adicionalmente, el documento revela un ajuste drástico en las expectativas de recursos del Gobierno Nacional Central, que ahora estima recibir $322,29 billones en ingresos totales. Esta cifra representa una caída de $26,53 billones frente a los $348,83 billones que se contemplaron inicialmente en el Presupuesto General de la Nación. El desfase financiero, que equivale a casi dos reformas tributarias, se explica principalmente por la no aprobación de la Ley de Financiamiento –según Hacienda– y un recaudo de la Dian que viene debilitado desde 2025.