Nintendo revela el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película

A casi tres años del éxito mundial que llevó a Mario nuevamente a la pantalla grande, la saga da un salto aún más ambicioso. El tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película revela nuevos personajes y una aventura espacial, aumentando la expectativa de los fans de cara al estreno el 1 de abril.

  • Nintendo revela el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película
Saray González Toro
hace 3 horas
Si alguna vez escuchó el clásico “¡It’s-a me, Mario!”, prepárese para oírlo de nuevo. El fontanero más famoso del mundo vuelve a saltar, esta vez entre planetas, con The Super Mario Galaxy Movie, la nueva aventura animada de Nintendo y Illumination, que llegará a los cines de Colombia el 1 de abril de 2026.

El anuncio vino acompañado del tráiler final, presentado durante el evento especial del MAR10 Day, una fecha que cada año celebra al personaje que convirtió los hongos, las tuberías y los saltos imposibles en parte de la cultura pop global.

La película marca el regreso de Mario al cine tras el fenómeno que fue The Super Mario Bros. Movie (2023), producción que superó los 1.300 millones de dólares en taquilla mundial y que abrió la puerta a un universo cinematográfico basado en los videojuegos de la compañía japonesa.

Si en los videojuegos Mario siempre ha tenido una misión clara, rescatar a la princesa y detener a Bowser, esta vez el escenario será mucho más grande: todo el cosmos. La historia de la película se inspira en Super Mario Galaxy (2007) y Super Mario Galaxy 2 (2010), dos de los títulos más recordados de la consola Nintendo Wii.

En esta nueva aventura, Mario, Luigi, Peach y Toad se embarcan en una misión espacial que los llevará a recorrer planetas, galaxias y mundos desconocidos, donde deberán enfrentarse nuevamente a Bowser y a su hijo Bowser Jr. En medio del viaje aparecerá Rosalina, la guardiana del cosmos, y también regresará Yoshi, uno de los aliados más queridos por los fans.

El tráiler también deja ver algunos guiños que han encendido la nostalgia entre los seguidores de la saga. Uno de los regresos más comentados es el de Wart, el villano de Super Mario Bros. 2, quien vuelve después de décadas sin protagonismo en la franquicia. A él se suman otros personajes clásicos como Birdo y los Ninjis.

Nintendo revela el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película

El reparto principal de voces también vuelve para esta nueva entrega. Chris Pratt prestará nuevamente su voz a Mario, mientras que Anya Taylor-Joy interpretará a la princesa Peach y Charlie Day regresará como Luigi. El antagonista Bowser volverá a ser interpretado por Jack Black, acompañado por Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek. La película está dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel y música del compositor Brian Tyler.

Otros debates han surgido alrededor del casting de nuevos personajes, como Donald Glover como Yoshi o la elección de Luis Guzmán para interpretar a Wart, decisiones que han generado conversación entre quienes crecieron jugando los títulos clásicos de Nintendo.

La expectativa por la película se ha hecho notar en redes sociales desde que se conocieron los primeros adelantos. Muchos fans celebran que la historia esté inspirada en uno de los videojuegos más queridos de la franquicia.

En redes, varios seguidores ya preparan la cita con disfraces del personaje para el estreno, compartiendo fotos de trajes de Mario listos para acompañar la función del 1 de abril.

Detrás de la producción están Chris Meledandri, fundador de Illumination, y Shigeru Miyamoto, creador del personaje de Mario y una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos. La cinta será distribuida globalmente por Universal Pictures y su estreno se realizará durante abril en distintos territorios del mundo.

Utilidad para la vida