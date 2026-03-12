Nintendo revela el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película

Si alguna vez escuchó el clásico “¡It’s-a me, Mario!”, prepárese para oírlo de nuevo. El fontanero más famoso del mundo vuelve a saltar, esta vez entre planetas, con The Super Mario Galaxy Movie, la nueva aventura animada de Nintendo y Illumination, que llegará a los cines de Colombia el 1 de abril de 2026.
El anuncio vino acompañado del tráiler final, presentado durante el evento especial del MAR10 Day, una fecha que cada año celebra al personaje que convirtió los hongos, las tuberías y los saltos imposibles en parte de la cultura pop global.