Nintendo revela el tráiler final de Super Mario Galaxy: La Película

Si alguna vez escuchó el clásico “¡It’s-a me, Mario!”, prepárese para oírlo de nuevo. El fontanero más famoso del mundo vuelve a saltar, esta vez entre planetas, con The Super Mario Galaxy Movie, la nueva aventura animada de Nintendo y Illumination, que llegará a los cines de Colombia el 1 de abril de 2026. El anuncio vino acompañado del tráiler final, presentado durante el evento especial del MAR10 Day, una fecha que cada año celebra al personaje que convirtió los hongos, las tuberías y los saltos imposibles en parte de la cultura pop global.

En esta nueva aventura, Mario, Luigi, Peach y Toad se embarcan en una misión espacial que los llevará a recorrer planetas, galaxias y mundos desconocidos, donde deberán enfrentarse nuevamente a Bowser y a su hijo Bowser Jr. En medio del viaje aparecerá Rosalina, la guardiana del cosmos, y también regresará Yoshi, uno de los aliados más queridos por los fans. El tráiler también deja ver algunos guiños que han encendido la nostalgia entre los seguidores de la saga. Uno de los regresos más comentados es el de Wart, el villano de Super Mario Bros. 2, quien vuelve después de décadas sin protagonismo en la franquicia. A él se suman otros personajes clásicos como Birdo y los Ninjis. Entérese: El Rey del Pop vuelve: nuevo tráiler que revive la historia de Michael Jackson

El reparto principal de voces también vuelve para esta nueva entrega. Chris Pratt prestará nuevamente su voz a Mario, mientras que Anya Taylor-Joy interpretará a la princesa Peach y Charlie Day regresará como Luigi. El antagonista Bowser volverá a ser interpretado por Jack Black, acompañado por Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek. La película está dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel y música del compositor Brian Tyler. Otros debates han surgido alrededor del casting de nuevos personajes, como Donald Glover como Yoshi o la elección de Luis Guzmán para interpretar a Wart, decisiones que han generado conversación entre quienes crecieron jugando los títulos clásicos de Nintendo. Lea también: Pokémon, treinta años del videojuego que hizo cool la entomología

La expectativa por la película se ha hecho notar en redes sociales desde que se conocieron los primeros adelantos. Muchos fans celebran que la historia esté inspirada en uno de los videojuegos más queridos de la franquicia. En redes, varios seguidores ya preparan la cita con disfraces del personaje para el estreno, compartiendo fotos de trajes de Mario listos para acompañar la función del 1 de abril.