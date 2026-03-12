x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cuatro años sin aumento del salario mínimo provocan marchas sindicalistas en Venezuela

Trabajadores venezolanos protestaron en Caracas al cumplirse cuatro años sin aumento del salario mínimo, equivalente a 30 centavos, mientras la inflación alcanzó 475% en 2025.

  • Manifestantes en Venezuela reclaman mejoras salariales mientras el país enfrenta una inflación de 475% y una fuerte pérdida del poder adquisitivo. FOTO AFP.
    Manifestantes en Venezuela reclaman mejoras salariales mientras el país enfrenta una inflación de 475% y una fuerte pérdida del poder adquisitivo. FOTO AFP.
  • Trabajadores y sindicalistas protestaron frente al Parlamento venezolano para exigir el aumento del salario mínimo tras cuatro años sin ajustes. FOTO AFP.
    Trabajadores y sindicalistas protestaron frente al Parlamento venezolano para exigir el aumento del salario mínimo tras cuatro años sin ajustes. FOTO AFP.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Sindicalistas y trabajadores protagonizaron, este jueves 12 de marzo, protestas en varias ciudades de Venezuela al cumplirse cuatro años desde la última actualización del salario mínimo, permanece congelado desde marzo de 2022.

Las manifestaciones se desarrollaron en medio de un contexto político y económico complejo, marcado por recientes acuerdos petroleros y mineros entre el gobierno interino venezolano y Estados Unidos, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

El salario mínimo venezolano equivale actualmente a unos 30 centavos de dólar, una cifra que contrasta con el fuerte aumento del costo de vida en el país. Según estimaciones privadas, para cubrir la canasta básica de alimentos se requieren aproximadamente 700 dólares mensuales.

Le puede gustar: Inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025, la más alta del mundo

La situación salarial ocurre en medio de una inflación que alcanzó 475% en 2025, considerada la más alta del mundo.

Aunque los trabajadores reciben bonificaciones adicionales que oscilan entre 100 y 200 dólares, estos pagos no tienen incidencia en el cálculo de prestaciones sociales ni en las pensiones o jubilaciones, lo que limita su impacto en la seguridad económica de largo plazo de los empleados.

Esta brecha entre ingresos y costo de vida ha generado un creciente descontento entre trabajadores públicos y sindicatos, que exigen una revisión urgente de la política salarial.

¿Qué ocurrió durante las protestas frente al Parlamento?

En Caracas, cientos de manifestantes lograron concentrarse a las afueras del Parlamento venezolano luego de superar varios cercos policiales instalados para bloquear la movilización.

Durante la protesta se escuchaban consignas como “¡Liberen el salario, liberen el salario ya!”, mientras los trabajadores agitaban pancartas en reclamo de un incremento salarial.

El lugar fue rodeado por hileras de agentes policiales equipados con escudos que vigilaron el desarrollo de la manifestación.

Entre los participantes estaba Jackeline López, exfuncionaria pública que trabajó hasta diciembre en el sector estatal. “¿Los trabajadores no tenemos el derecho a protestar pacíficamente? ¿No tenemos derecho a alzar la voz y a tomar las calles en nuestro legítimo derecho? Esto es un acto de sabotaje, es un acto deleznable”, declaró.

¿Hubo protestas en otras regiones del país?

Las movilizaciones no se limitaron a la capital. En el estado de Barinas, lugar de origen del fallecido expresidente Hugo Chávez, trabajadores también salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

En esa región algunos manifestantes utilizaron pancartas escritas en inglés para dirigir su mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mensajes como “Salary increase now Venezuela” (Aumento de salario ahora Venezuela) y “Increase the pension now” (Aumenten la pensión ahora) fueron exhibidos durante la jornada de protesta.

En paralelo, el gobierno organizó concentraciones en Caracas para exigir el retorno al país de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Ambos fueron capturados el 3 de enero durante una incursión clandestina de soldados estadounidenses, hecho que ha marcado la agenda política reciente en el país.

Trabajadores y sindicalistas protestaron frente al Parlamento venezolano para exigir el aumento del salario mínimo tras cuatro años sin ajustes. FOTO AFP.
Trabajadores y sindicalistas protestaron frente al Parlamento venezolano para exigir el aumento del salario mínimo tras cuatro años sin ajustes. FOTO AFP.

En el recorrido de la marcha oficialista se instalaron tarimas con imágenes de Maduro y Flores, mientras grandes sistemas de sonido reproducían canciones alusivas al chavismo a alto volumen durante el paso de los manifestantes.

Funcionarios públicos y simpatizantes del oficialismo participaron en la movilización convocada para pedir su liberación.

Miriam Naranjo, de 52 años, asistió a la concentración y expresó su apoyo al mandatario. “Estoy aquí pidiendo la libertad de Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro (...) Le quiero decir a Trump: Trump mándanos a Nicolás porque Nicolás es nuestro presidente”, afirmó.

Entérese: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida