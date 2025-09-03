x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

DT de Bolivia Óscar Villegas: “Colombia, como nosotros, nos jugamos el prestigio de un país”

El seleccionado de Bolivia llegó este martes a Barranquilla, donde este jueves, a partir de las 6:30 de la tarde, se medirá ante el elenco Tricolor.

  • Óscar Villegas, de 55 años de edad, dirige a Bolivia desde julio de 2024. FOTO AFP
    Óscar Villegas, de 55 años de edad, dirige a Bolivia desde julio de 2024. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 12 horas
bookmark

Bolivia enfrentará con sus mejores jugadores a Colombia en Barranquilla y también contará con todas sus piezas para recibir a Brasil en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, afirmó el seleccionador Óscar Villegas.

La Verde se aferra con uñas y dientes al sueño de pisar nuevamente un Mundial de fútbol, al que no llega desde su histórica clasificación a Estados Unidos 1994.

Le puede interesar: “Exijo respeto para Dayro”: ‘El Arriero’ Herrera respondió a críticas a su convocatoria a Selección tras ganar por Liga después de casi 4 meses

En la antesala de las últimas dos fechas, Bolivia es octavo con 17 puntos y aunque tiene posibilidades matemáticas para un pase directo, debe sortear dos escollos enormes: Colombia (6) y Brasil (3).

Además, está Venezuela en la séptima casilla y mejor ubicado para sacar boleto a la repesca intercontinental.

El adiestrador boliviano Oscar Villegas hace números y planes para seguir en carrera, sabe que el tiempo le juega en contra y que debe poner toda la carne en el asador ante el equipo cafetero. Después pensar en los pentacampeones del mundo, a los que recibirá en El Alto (4.150 metros de altitud) el próximo martes.

“Sí, creemos que vamos a ir con todo”, dijo el timonel en una rueda de prensa. A renglón seguido remarcó: “vamos a presentar todo lo mejor que tenemos en Colombia”.

“Cuando me presentaron (como seleccionador), dije que si llega un momento de hablar del Mundial más adelante, cuando realmente falte poco lo hablaremos. Y hoy sí queremos, lo queremos, ansiosamente queremos este mundial, pero todo puede pasar”.

Es por eso que la futura alineación es un complicado rompecabezas.

Seis jugadores que representan la base del plantel tienen tarjetas amarillas: Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Roberto Fernández, Diego Medina, Enzo Monteiro, Robson Matheus, Moisés Villarroel y Diego Arroyo.

“Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”, indicó Villegas.

“Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, agregó el entrenador.

El arquero Carlos Lampe, de filas del Bolívar, reconoció que el combinado cafetero de Néstor Lorenzo es “una de las mejores selecciones de Sudamérica”.

Además de que tiene grandes estrellas, el meta fijó su atención en el delantero Luis Díaz del Bayern de Múnich y James Rodríguez del León de México.

A Díaz describió como “veloz” y que se saca a “dos rivales tranquilamente” y a Rodríguez como un jugador “muy claro con la pelota”.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida