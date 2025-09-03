DT de Bolivia Óscar Villegas: “Colombia, como nosotros, nos jugamos el prestigio de un país”

Bolivia enfrentará con sus mejores jugadores a Colombia en Barranquilla y también contará con todas sus piezas para recibir a Brasil en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, afirmó el seleccionador Óscar Villegas.

La Verde se aferra con uñas y dientes al sueño de pisar nuevamente un Mundial de fútbol, al que no llega desde su histórica clasificación a Estados Unidos 1994.

En la antesala de las últimas dos fechas, Bolivia es octavo con 17 puntos y aunque tiene posibilidades matemáticas para un pase directo, debe sortear dos escollos enormes: Colombia (6) y Brasil (3).

Además, está Venezuela en la séptima casilla y mejor ubicado para sacar boleto a la repesca intercontinental.

El adiestrador boliviano Oscar Villegas hace números y planes para seguir en carrera, sabe que el tiempo le juega en contra y que debe poner toda la carne en el asador ante el equipo cafetero. Después pensar en los pentacampeones del mundo, a los que recibirá en El Alto (4.150 metros de altitud) el próximo martes.

“Sí, creemos que vamos a ir con todo”, dijo el timonel en una rueda de prensa. A renglón seguido remarcó: “vamos a presentar todo lo mejor que tenemos en Colombia”.