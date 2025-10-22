Nacional, con Marino llorando y Cardona expulsado, venció al Once Caldas y se metió en semifinales de Copa Betplay

Se cubrió el rostro. Sentado en el banco de suplentes de la zona sur del Atanasio Girardot, Marino Hinestroza se puso una toalla sobre la cara después de que el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias lo sacó de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay. No lo hizo para secarse el sudor. Tampoco se quería limpiar de las gotas de la lluvia que cayó en la tarde-noche del miércoles en el occidente de la ciudad. Cubrirse el rostro fue la manera que encontró el extremo caleño para que las cámaras de televisión no captaran que estaba llorando. Pero se notó. Sollozaba desconsolado. El motivo, a ciencia cierta, no se conoce. Pudieron ser dos cosas. Por un lado, poco tiempo antes de abandonar la cancha recibió un codazo en el rostro, muy cerca del ojo, que llevó a que los médicos de Nacional lo sacaran en camilla.

La otra posible razón fue que, durante el partido, tuvo por lo menos tres opciones de gol claras que erró de manera inexplicable. En otro momento hubieran terminado en gol. Ahora, que el jugador no pasa por su mejor momento, envió el balón lejos de la portería o terminó en las manos del guardameta. Por eso, mientras salía de la cancha, con una venda en el ojo, hizo seña de disculpas a los aficionados verdolagas con las manos. Al mismo tiempo, salió de la cancha Andrés Sarmiento, quien anotó el primer gol de Nacional en el partido. Lo hizo de cabeza, cuando iban 28 minutos de partido.

¿Edwin Cardona fue bien expulsado?

Con ese tanto el elenco paisa encontró la ventaja que le metió la serie “en el bolsillo”. Con esa anotación los verdes extendieron a 2-0 el marcador de la serie, pues en la ida ganaron 0-1 con anotación de penalti de Edwin Cardona. El “10” fue titular en la vuelta. Se esperaba que brillara. No tuvo un buen rendimiento durante los 56 minutos que estuvo en cancha. Además, salió mal del partido: lo expulsaron después de darle un manotazo en el rostro a Cristian Barrios en una jugada aislada, cuando Nacional controlaba el partido. Muchos aficionados reprocharon la roja. No al juez central, sino al futbolista, que no tiene buena relación con la tribuna desde que lo expulsaron en octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. La salida de Cardona comprometió a Nacional. Después de eso, los verdes, que durante el juego tuvieron problemas de definición, no lograron concretar las opciones que generaron. Entre tanto, David Ospina salvó el asedio ofensivo del Once Caldas, que dejó ver algo de desorden en la defensa del Rey de Copas. Al final, cuando faltaban tres minutos para el final del partido, Mateus Uribe emprendió una aventura ofensiva que terminó con la celebración de Andrés Salazar, que puso el 2-0 definitivo. Nacional se enfrentará al América de Cali en las semifinales de la Copa Betplay. En ese duelo Marino Hinestroza espera tener su revancha para pasar, de lágrimas de frustración, a unas de alegría de gol. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Dairon Asprilla. Estos son los titulares de Once Caldas: