Con dos mermeladas y una bebida: así habrían intentado envenenar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Un impresionante y reciente hallazgo puso en vilo la seguridad del presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, al detectarse la presencia de sustancias químicas “potencialmente peligrosas” en un obsequio destinado al mandatario.
Las autoridades confirmaron un presunto intento de envenenamiento que al parecer fue frustrado gracias a la oportuna intervención del equipo de seguridad presidencial, sin embargo, hasta este miércoles 22 de octubre se reveló públicamente la situación.
