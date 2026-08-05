“La mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro”: exárbitro Pablo Lunati tras criticar a Kevin Castaño

La ausencia de Kevin Castaño en los campos de entrenamientos del club River Plate de Argentina tras el Mundial de Norteamérica 2026 encendió la mecha de la polémica en varios sectores de la opinión pública en Buenos Aires.
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El volante antioqueño de 25 años, incluido en la llamada lista de apartados por el director técnico del equipo, Eduardo “El Chacho” Coudet, entrena por su cuenta en Colombia a la espera de definir su futuro, pese a tener contrato vigente con el club.
Esta situación, sumada al bajón en su rendimiento, incluso desde antes del Mundial, tras un inicio prometedor bajo la etapa de Marcelo Gallardo, desató una ola de reproches entre la afición ‘millonaria’ y diferentes sectores relacionados con el fútbol: una de ellas fue la del exárbitro argentino Pablo Lunati.