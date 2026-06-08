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Colombia sale este martes por el título de la Liga de Naciones Femenina, ¿cuál es su rival y a qué hora juega?

La Selección Colombia jugará como visitante este martes. Además se definirán los dos boletos a la repesca del Mundial.

  • A Linda Caicedo se le vio contenta y en buen estado físico en la práctica de este lunes. Salió en camilla en el anterior partido de Colombia ante Uruguay por un dolor en la pantorrilla. FOTO X-SELECCIÓN COLOMBIA
    A Linda Caicedo se le vio contenta y en buen estado físico en la práctica de este lunes. Salió en camilla en el anterior partido de Colombia ante Uruguay por un dolor en la pantorrilla. FOTO X-SELECCIÓN COLOMBIA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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La tensión se alargó en la Liga de Naciones femenina sudamericana. Aunque Colombia y Argentina definieron anticipadamente su pase al Mundial de 2027, siguen en juego este martes el título y dos boletos para la repesca en la última y novena jornada del torneo.

Cafeteras y albicelestes todavía se mantienen en la pelea por alzar el trofeo de la primera edición de la Liga de Naciones del continente. Ambas enfrentarán a dos equipos que se juegan el todo por el todo para aferrarse a la zona de repechaje.

Los encuentros se disputarán en horario unificado a las 6:00 de la tarde.

De momento, el combinado colombiano está de líder con 17 puntos, tras vencer 1-0 a Uruguay. Su siguiente rival será Paraguay, con 10 unidades y necesitado de una victoria para escalar en la tabla de clasificación.

Lea: ¡Colombia es mundialista! La Selección Femenina venció a Uruguay y selló su clasificación a Brasil 2027

Tras la clasificación al Mundial de Brasil, “seguimos con los pies en la tierra, queremos ganar la Liga de Naciones y el partido contra Paraguay va a ser clave”, comentó la mediocampista Ilana Izquierdo a los periodistas.

La atacante Mayra Ramírez expresó que Colombia es “un gran equipo que está trabajando por dejar una huella”.

“De tú a tú”

Las argentinas se verán con Ecuador, que mostró un juego mucho más ofensivo con el cambio en la dirección técnica. La Tricolor venció 2-1 a Chile la jornada pasada y dejó a la Roja fuera de competencia.

“La profe nos ha transmitido mucha responsabilidad, asumir que podemos jugar de tú a tú sin importar quien esté al frente, yo creo que se notó el partido pasado”, declaró a la prensa la delantera Nayely Bolaños.

La fecha anterior debutó la mexicana Eva Espejo al frente de Ecuador, que cierra el torneo con un duelo en Quito contra uno los rivales más complicados y ambiciosos del certamen.

“Seguimos con fe, con posibilidades de campeonar”, dijo el DT de Argentina, Germán Portanova.

La Albiceleste va segunda con 15 puntos y debe ganar para superar a Colombia en la tabla de clasificación.

“Mi sueño es poder competir de igual a igual a las potencias, nosotros le competimos bien a las potencias (...) antes no pasábamos de la mitad de cancha”, expresó Portanova de cara a los rivales que podría enfrentar en el Mundial.

Sin Brasil en competencia por ser anfitrión de la Copa del Mundo, la atención se posó especialmente en Colombia, subcampeona de la Copa América de 2025, y en Argentina que buscaba su quinta cita mundialista.

Venezuela, con “carácter”

Venezuela también está entre los equipos con más opciones para ir a la repesca.

La Vinotinto regresa de su descanso para enfrentar a Uruguay, sin opciones al igual que Bolivia, Chile y Perú.

“Las chicas tienen carácter para enfrentar este partido en el que dependemos de nosotros, estamos listos para enfrentar este gran juego”, dijo el entrenador de Venezuela, el brasileño Ricardo Belli, al anunciar las convocadas para la novena jornada.

En el cierre de la Liga de Naciones Femenina también se enfrentarán Perú y Bolivia. Las del Altiplano apenas hicieron un punto en toda la competencia y acumularon 36 goles en contra.

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Uruguay, que llegó a semifinales en la Copa América, no tuvo el desempeño esperado en el torneo y va penúltima con apenas cinco unidades.

Siga leyendo: La Selección Colombia llega a su cuarto Mundial con una generación renovada de jugadoras

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