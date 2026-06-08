Colombia sale este martes por el título de la Liga de Naciones Femenina, ¿cuál es su rival y a qué hora juega?

La tensión se alargó en la Liga de Naciones femenina sudamericana. Aunque Colombia y Argentina definieron anticipadamente su pase al Mundial de 2027, siguen en juego este martes el título y dos boletos para la repesca en la última y novena jornada del torneo.
Cafeteras y albicelestes todavía se mantienen en la pelea por alzar el trofeo de la primera edición de la Liga de Naciones del continente. Ambas enfrentarán a dos equipos que se juegan el todo por el todo para aferrarse a la zona de repechaje.
Los encuentros se disputarán en horario unificado a las 6:00 de la tarde.
De momento, el combinado colombiano está de líder con 17 puntos, tras vencer 1-0 a Uruguay. Su siguiente rival será Paraguay, con 10 unidades y necesitado de una victoria para escalar en la tabla de clasificación.
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Tras la clasificación al Mundial de Brasil, “seguimos con los pies en la tierra, queremos ganar la Liga de Naciones y el partido contra Paraguay va a ser clave”, comentó la mediocampista Ilana Izquierdo a los periodistas.
La atacante Mayra Ramírez expresó que Colombia es “un gran equipo que está trabajando por dejar una huella”.