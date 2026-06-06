La Selección Colombia llega a su cuarto Mundial con una generación renovada de jugadoras

La Selección Colombia femenina de fútbol que dirige Ángelo Marsiglia y tiene entre sus figuras a Linda Caicedo, logró la clasificación a su cuarta Copa del Mundo, tras las actuaciones de 2011, 2015 y 2023. En las anteriores ocasiones las colombianas han tenido desempeños destacados, siendo el mejor el logrado en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde alcanzaron los cuartos de final del torneo. Allí terminaron en el puesto 8, mientras que en Canadá 2015 llegaron hasta octavos, puesto 12. Finalmente, en Alemania 2011 no pasaron de la primera fase. Pero esta selección no solo está clasificada a Brasil 2027 sino que fue la primera del país en asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. También le puede interesar: Ranking Fifa femenino: Colombia consolida su protagonismo y se mantiene como la segunda mejor de Suramérica Sobre la clasificación y el partido ante Uruguay, el técnico Marsiglia dijo en rueda de prensa que, aunque parecía fácil, no lo es. “Este camino se ha visto así porque ellas lo han hecho ver así, todo es mérito de las jugadoras y de quienes me acompañan en el cuerpo técnico que siempre llegan a la Selección con la mejor actitud, con la disposición de dejar todo en la cancha. Es conmovedor ver la manera como se entregan por esta camiseta”.

Marsiglia dijo que “el objetivo de este equipo es ir por el título del mundo, ya tuvimos una gran Copa América y seguimos soñando en grande”. Colombia, en este proceso de clasificación, contó con una base de 33 jugadoras entre quienes se destacan juveniles que vienen del proceso sub 15, sub 17 y sub 20, y ahora se consolidan con las mayores en todas las posiciones de campo. Vea además: Así suena la canción oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Norteamérica Entre esas caras nuevas están la arquera Luisa Agudelo y las jugadoras de campo Mary José Álvarez, Ana María Guzmán, Ángela Barón, Gabriela Rodríguez, Maithé López, Juana Ortegón, Kelly Caicedo, Luz Katerine Osorio, Mariana Muñoz y otras aún más jóvenes como Valerin Loboa y Michelle Vásquez. Marsiglia enfatizó en que la Selección actual tiene varias jugadoras que oscilan entre 20 y 22 años, con algunas de solo 18, y otras como Daniela Montoya y Carolina Arias que superan los 35 y 36 años, pero que aportan lo mejor. “Nos criticaron porque teníamos jugadoras muy veteranas, pero a ellas no hay que olvidarlas y sobre todo agradecerles porque iniciaron un camino. Ahora muchas ya no están, hay un nuevo grupo, pero todas han hecho parte de lo que nos tiene hoy acá, clasificados al Mundial y a los Juegos Olímpicos, las dos máximas citas del deporte mundial, y estamos ahí, eso es motivo de orgullo y satisfacción”.

¿Cuál es el estado de salud de Linda, tras el juego ante Uruguay?

Sobre Linda Caicedo, el técnico Marsiglia manifestó que está bien, que salió del juego por prevención, y que tanto a ella como a Jorelyn Carabalí le harán un trabajo especial para recuperarlas con miras al juego del martes, contra Paraguay, como visitantes en el cierre de la Liga de Naciones Femenina.

¿Quiénes son las selecciones que ya están clasificadas a Brasil 2027?