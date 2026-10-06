Argentina despide a Lionel Messi ante Benín: el homenaje al capitán y los récords que deja en la Albiceleste

Los argentinos despedirán a Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” este martes en Buenos Aires, cuando el histórico capitán dispute su último partido con la selección en un evento que reunirá a varias figuras que lo acompañaron en sus dos décadas con la Albiceleste.
A los 39 años, la Pulga jugará por última vez para Argentina en el Monumental, el estadio de River Plate con capacidad para unas 85.000 personas. Las entradas para el amistoso contra Benín se agotaron en menos de dos horas.
Será una “fiesta de agradecimiento”, dijo el escritor y periodista deportivo Ezequiel Fernández Moores. “El rival es lo de menos, todo esto va a ser una fiesta para agradecerle a Messi”.
El Diez participó el lunes junto al plantel argentino en el último entrenamiento antes del encuentro, previsto para las 6:00 de la tarde, frente a la selección africana que ocupa el puesto 89 del ranking FIFA y que nunca disputó un Mundial.
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Después de 21 años, 207 partidos y 125 goles, unas cifras que nadie más alcanzó con el equipo nacional, el astro del fútbol pondrá fin a un ciclo que comenzó en agosto de 2005 con un accidentado debut ante Hungría y terminó por convertirlo en protagonista de la etapa más exitosa de la selección argentina.