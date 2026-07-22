El español Pep Guardiola podría llegar al banquillo de la Selección de Italia; así van las negociaciones

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmó que mantiene un diálogo fluido con el legendario entrenador español Pep Guardiola, quien podría convertirse en el nuevo seleccionador de Italia.

Malagò respondió afirmativamente al ser consultado sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a la contratación del nuevo seleccionador de la Azzurra en el caso de que se trate de Guardiola, como “tanto se está hablando en estas últimas horas”, dijo en X ante una pregunta del portal “Cronache di spogliatoio”.

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“Sí, y es una excepción por razones evidentes, que no voy a explicar aquí, pero no está dicho que eso llegue a concretarse; aun así, creo que era justo e importante abrir un diálogo y mantenerse vivo”, afirmó.

“No es en absoluto una falta de respeto hacia los otros candidatos, ni mucho menos”, añadió el dirigente del fútbol italiano.

Malagò también aseguró que la federación no se ciñe a los tres nombres más mencionados —el campeón del mundo de 2006 Andrea Pirlo, Roberto Mancini y Guardiola— para la elección del seleccionador.

Italia, cuatro veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, no logró clasificar a los tres últimos Mundiales (2018, 2022, 2026).

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Pep Guardiola, de 55 años, acaba de dejar el Manchester City después de haber dirigido al club inglés durante diez años, en los que conquistó 20 títulos.

En su carrera como entrenador con el Barcelona de España y el Manchester City de la Liga Premier, ha ganado 30 coronas nacionales y once internacionales. Si llega a finalizar en buen término las negociaciones, se estrenaría como seleccionador nacional, reto que asumiría con Italia, un país que lleva 12 años sin clasificar al Mundial, ya que ha quedado por fuera de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.