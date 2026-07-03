Julian Nagelsmann saldría de Alemania, ¿Klopp lo reemplazaría como seleccionador?

Julian Nagelsmann podría tener las horas contadas como seleccionador de Alemania tras su eliminación prematura del Mundial de Norteamérica 2026, según el diario Bild, mientras otros medios afirman que Jürgen Klopp es el gran favorito para sucederle.

Bild informa de una reunión de casi tres horas entre Nagelsmann y los dirigentes de la Federación Alemana (DFB), después de la eliminación el lunes de Alemania en dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay, un tercer fiasco consecutivo en la fase final, tras 2018 y 2022 (eliminaciones en la fase de grupos en ambas ocasiones).

También le puede interesar: Estas son las armas con las que Colombia espera superar a Ghana en el Mundial de Norteamérica este viernes

Según Bild, Nagelsmann se ha reunido con Bernd Neuendorf (presidente de la DFB), Rudi Völler (director deportivo de la Mannschaft), Hans-Joachim Watzke (presidente de la Bundesliga) y Andreas Rettig (director de la DFB).

Nagelsmann dio su punto de vista sobre el Mundial de la selección alemana. También se abordaron los errores deportivos, así como el ambiente en el campamento base de Winston-Salem. Según Bild, los dirigentes propusieron después a Nagelsmann que dimitiera de su cargo, dejándole tiempo para reflexionar. Nagelsmann tiene contrato hasta 2028.

Vea también: ¿Por qué renuncian los directores técnicos tras perder un Mundial? Los seis casos que van del 2026

El extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool Jürgen Klopp es el grandísimo favorito para suceder a Nagelsmann, según varios medios, entre ellos Sky y el gran diario muniqués Süddeutsche Zeitung.

Según los medios alemanes, Klopp estaría dispuesto a aceptar el puesto. Sigue bajo contrato con Red Bull, como director global de fútbol, supervisando los distintos clubes de la galaxia de la empresa austríaca de bebidas energéticas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.