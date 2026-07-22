Acrobacias y dragones: el Gran Circo de China llega por primera vez a Colombia

Uno de los más grandes referentes de las artes circenses, el Gran Circo de China, acaba de confirmar su primera gira por distintas ciudades del país.

Le puede interesar: Valentina Ramos, promesa del ballet antioqueño, busca apoyo para seguir sus estudios en Roma

El circo presentará en el país El Último Dragón, uno de sus espectáculos más elogiados en el campo de las acrobacias en el mundo.

Más de 30 artistas llegarán desde Beijing para este espectáculo que combina acrobacias de alto nivel, humor, teatro y más de 3500 años de tradición oriental.

El Último Dragón es una ambiciosa propuesta escénica encabezada por la histórica China National Acrobatic Troupe, considerada una de las compañías acrobáticas más importantes y prestigiosas del mundo. El espectáculo combina precisión, sincronía y destreza extrema en escena.

El Último Dragón toma como punto de partida antiguos relatos chinos para construir una experiencia escénica que mezcla tradición y contemporaneidad. El montaje incluye actos de equilibrio aéreo, saltos acrobáticos, contorsiones, coreografías grupales y números de alto riesgo ejecutados con una precisión extraordinaria.

La puesta en escena destaca también por su imponente despliegue visual, vestuario tradicional, música envolvente y una dinámica que mantiene al público en constante asombro. Cada número ha sido diseñado para combinar riesgo, precisión y espectacularidad.

Fundada en 1950 bajo el auspicio del Gobierno Central de China, la China National Acrobatic Troupe ha recorrido más de 80 países y obtenido 72 medallas de oro y 10 distinciones honoríficas en competencias internacionales, consolidándose como una de las agrupaciones artísticas más reconocidas y premiadas de su género.

Con más de 3500 años de tradición acrobática como base, el Gran Circo de China se ha convertido en uno de los principales referentes mundiales de esta disciplina.

Lea también: Así puede ganarse un pase doble para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 con EL COLOMBIANO

La gira del Gran Circo por el país iniciará en el Teatro Las Bethlemitas de la ciudad de Pasto el 18 de septiembre. El 20 del mismo mes estará en el Teatro Metropolitano de Medellín, mientras que el día 25 la cita será en el Teatro Los Fundadores de Manizales. El 26 de septiembre la gira llegará al Arena USC de Cali, mientras que el 2 y 3 de octubre estarán en el Teatro Santander de Bucaramanga, para un cierre los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Cafam de Bogotá.