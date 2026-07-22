Éxodo histórico en Colombia: el país acumuló 1,4 millones de salidas netas entre 2022 y 2025

La salida neta de colombianos hacia el exterior alcanzó sus niveles más altos de los últimos años después de la pandemia. Entre 2022 y 2025 se acumularon cerca de 1,4 millones de salidas netas (diferencia entre entradas y salidas), una cifra ampliamente superior a la observada durante la década anterior y que ha reavivado el debate sobre sus implicaciones para la economía nacional.
La alerta pertenece al centro de pensamiento económico Anif y se desarrolló con base en información de Migración Colombia de los últimos 16 años. El análisis muestra que la percepción de un aumento en la migración de colombianos tiene respaldo en las estadísticas, aunque con matices sobre su intensidad y evolución reciente. El estudio destaca que el fenómeno no es completamente nuevo, pero sí experimentó una fuerte aceleración a partir de 2022.
Antes de la pandemia, la diferencia entre quienes salían y quienes regresaban al país permanecía relativamente estable. Entre 2012 y 2019 la salida neta osciló entre 127.000 y 270.000 personas por año. La única excepción fue 2020, cuando las restricciones internacionales ocasionaron un saldo positivo de cerca de 32.000 personas, debido a que ingresaron más colombianos de los que salieron.