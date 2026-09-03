“El Centro debe ser el área de expansión y futuro de Medellín”

El Centro de Medellín recibe a diario a cerca de 1,3 millones de visitantes y lo habitan unas 80.000 personas. En este dinámico sector se concentra gran parte de la actividad empresarial, cultural, educativa y comercial de la ciudad; sin embargo, el gran desafío es transformar estos activos en nuevas oportunidades de vivienda, inversión, espacio público y calidad de vida.
Con esta premisa como punto de partida, representantes del sector público, privado, académico y ciudadano se reunieron este jueves 3 de septiembre en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el foro “Centro de Medellín: oportunidades, transformación, hábitat”, un espacio enfocado en analizar las posibilidades para volver a habitar el corazón de la ciudad, dinamizar su economía, aprovechar su patrimonio y fortalecer sus condiciones urbanas.