Congreso de Brasil aprueba ley para rebajar la pena de Bolsonaro de 27 a 2 años

El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo. El texto, adoptado por el Senado tras el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, podría reducir el tiempo efectivo de prisión de Bolsonaro a algo más de dos años.
La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lea también: Bolsonaro comienza a cumplir pena de 27 años de cárcel por golpismo
Pero también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula. Votaron a favor de la rebaja 48 senadores y en contra 25.
“No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura”, dijo en un video el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, que lo designó candidato a las presidenciales de 2026.