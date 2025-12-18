Presiones indebidas y certificados falsos: así operó el plan criminal en el caso de los helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17.
Los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.
Le puede interesar: Los tres cuestionados viajes en aeronaves de Policía que tienen en la mira a la institución por supuestos gastos innecesarios
Según la investigación adelantada, entre septiembre y octubre de 2024 el proceso contractual habría sido direccionado de manera irregular para favorecer a la empresa Vertol Systems Company, pese a que el comité evaluador del contrato habría descartado su propuesta.
De acuerdo con el ente de control, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría presentado “prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica”.
Además, es acusado de intervenir en la modificación de los estudios financieros y de avalar condiciones que dificultaron comprobar la real capacidad económica del contratista.