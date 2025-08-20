Goles son amores: el Pibe Valderrama volvió a pedir a Dayro Moreno para la Selección Colombia

Los dos goles de Dayro Moreno para la victoria del Once Caldas como visitante ante Huracán 1-3, además de dejar al delantero, nacido en Chicoral, Tolima, como máximo artillero de la Sudamericana, con ocho goles, volvió a revivir el debate de Selección Colombia. En una publicación en redes sociales, dónde exaltaban el aporte de Dayro con sus goles para la clasificación del Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, uno de los comentarios que más llamó la atención fue de Carlos El Pibe Valderrama quien volvió a reclamar una oportunidad para el goleador en la Selección.

Dayro, quien ya hizo parte de la Tricolor para las eliminatorias de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, ajustando ocho partidos en esta competencia, no ha vuelto a ser llamado a la Selección a pesar de sus goles. Algunos argumentan que, las declaraciones de Dayro quien siempre se ha mostrado a favor de la rumba, la noche y el licor, hacen que el jugador no sea elegible para el técnico Néstor Lorenzo por temas de ejemplo y disciplina, otros opinan que es el goleador que la Selección necesita, ya que ha dejado escapar puntos importantes en la Eliminatoria por falta de efectividad. Moreno es el máximo goleador del fútbol colombiano y ajusta 370 anotaciones en su carrera, superando a Falcao García, quien pasó por Millonarios y registra 356 tantos.