Los multimillonarios detrás del boom de la IA aumentan su fortuna en 450.000 millones de dólares

El auge de la inteligencia artificial (IA) está dando lugar a una de las mayores transformaciones industriales del siglo. Solo en el último mes, compañías como OpenAI, Oracle, Nvidia y AMD anunciaron acuerdos valorados en cientos de miles de millones de dólares, dirigidos principalmente a la expansión de su infraestructura tecnológica.
Un informe publicado por Forbes dio cuenta sobre esto acuerdos de las empresa que lideran el desarrollo de esta tecnología y están factuarandon millonadas. Según ese medio estos contratos son complejos y, en muchos casos, circulares. Un ejemplo es la inversión de hasta 100.000 millones de dólares de Nvidia en OpenAI, anunciada recientemente, que permitirá a esta última adquirir GPU de la propia Nvidia para fortalecer su capacidad de centros de datos.
En otro acuerdo poco convencional, AMD concedió a OpenAI una garantía de hasta 160 millones de acciones ordinarias (alrededor del 10% de su capital), condicionadas al uso de 6 gigavatios de GPU de AMD durante un periodo específico.