El misterioso paradero de María Corina Machado que le ha servido para evadir las redadas del régimen venezolano

María Corina Machado lleva un año y tres meses en la clandestinidad, luego de denunciar el fraude en las elecciones presidenciales que le dieron el tercer mandato continuo al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, en julio de 2024.
Esta condición fue exaltada por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien señaló que “pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”.
Su paradero ha sido uno de los secretos mejor guardados por la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
Puede leer: Video | La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”