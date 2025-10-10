El misterioso paradero de María Corina Machado que le ha servido para evadir las redadas del régimen venezolano

La lideresa suele aparecer en videollamadas en diferentes eventos internacionales y entrevistas con los medios de comunicación. El pasado 2 de septiembre, por ejemplo, habló a través de un video que se proyectó durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá.

“Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre y vivir en democracia”, dijo en ese entonces.

En las últimas semanas, circuló en redes sociales el rumor, alimentado también por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, de que Machado se refugia en la embajada de Estados Unidos. Lea más: Equipo de María Corina que pasó un año refugiado en la embajada de Argentina en Caracas salió del país El comentario surgió por la incursión de la Fuerza Naval de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de la costa Venezolana, situación que tiene incómodo al régimen. No obstante, la embajada no ha confirmado que ella esté ahí. Por redes sociales han circulado rumores que la ubican también, transitoriamente, en España, Colombia y Canadá, pero sin evidencia.