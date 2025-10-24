x

Decisión de último momento: ¿jugará Alfredo Morelos el clásico ante el DIM?

Ya se dijo la última palabra sobre el delantero cordobés de cara al clásico de este domingo.

    Alfredo Morelos disputará el clásico de este domingo frente al Medellín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

24 de octubre de 2025
bookmark

Atlético Nacional recibió una noticia clave antes del partido más esperado por la hinchada antioqueña. El club confirmó que Alfredo Morelos está habilitado para disputar el clásico paisa frente a Independiente Medellín, este domingo 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2, desde las 6:30 p.m.

El delantero cordobés, figura y goleador del equipo, vuelve al campo tras una sanción que lo había marginado temporalmente. Nacional elevó una solicitud formal al Comité Disciplinario de la Dimayor para que se reconsiderara el castigo de dos semanas impuesto al atacante. La petición se sustentó en el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual permite levantar parcialmente una sanción si el jugador ya ha cumplido la mitad de la pena.

El Comité Disciplinario, en su Resolución 108, aceptó el recurso presentado por el club y autorizó la suspensión parcial de la sanción, habilitando así al “Búfalo” para participar en el duelo que puede marcar el rumbo del equipo en el torneo.

Morelos, con cinco anotaciones, es actualmente el máximo artillero de Atlético Nacional en la presente Liga BetPlay. Su regreso no solo fortalece el frente de ataque, sino que también representa un impulso anímico para el grupo y la afición, que confía en su jerarquía para liderar el camino hacia los cuadrangulares.

El delantero ya le marcó al Medellín en el anterios clásico, un vibrante empate 3-3 que dejó huella por su intensidad y dramatismo. Ahora, con el Atanasio dividido en verde y rojo, Morelos buscará volver a celebrar ante el rival de patio, reafirmando su rol como referente del equipo y su compromiso con la camiseta.

El regreso del goleador llega en el momento justo: Nacional necesita sumar en la recta final del campeonato. La presencia de Morelos, su olfato goleador y su temperamento competitivo prometen encender una nueva edición del clásico antioqueño, donde una vez más, la ciudad entera se paralizará para vivir 90 minutos de pura pasión.

Liga Betplay

